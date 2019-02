Uomini e Donne/ Teresa Langella sta scegliendo: “Subito dopo partirò con il mio fidanzato” (Trono Classico)

È un weekend importante per Teresa Langella. Proprio in questi giorni, stando a quanto svelato da Raffaella Mennoia attraverso il suo profilo Instagram, si starebbe registrando la scelta della tronista di Uomini e Donne. La nota autrice ci ha mostrato alcune brevi immagini dell’incantevole luogo scelto per la festa di fidanzamento, facendo intendere che questo sarebbe stato un “weekend d’amore”. Il riferimento sembra essere proprio alla Langella che solo pochi giorni fa è stata in villa con Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Ma non da sola perché al suo fianco c’era Gemma Galgani. A svelarlo in anteprima è stata Maria De Filippi al Magazine di Uomini e Donne, al quale ha raccontato il ruolo che la nota dama del trono Over avrà nella scelta di Teresa. “Gemma, non la vedrete invece nell’Antica Dimora ma solo nella villa dove la tronista trascorrererà due giorni con i suoi pretendenti prima di fare la sua scelta.”

TERESA LANGELLA: “DOPO LA SCELTA FARO’ UN VIAGGIO CON LUI”

La Galgani sarà sempre al fianco di Teresa Langella e sarà il suo sostegno prima della scelta a Uomini e Donne: “Gemma sarà la sua confidente e dovrà supportarla psicologicamente cercando di farle superare i suoi dubbi, convincendola a fare una scelta di cuore.” Ma cosa accadrà subito dopo la scelta? Teresa svela che, qualora tutto andasse bene, è pronta a partire con il suo lui: “24 ore al giorno non bastano! – racconta la tronista al magazine di Uomini e Donne, che ammette – Devo accarezzarlo, guardarlo negli occhi, respirare il profumo della sua pelle. Poi mi farebbe piacere fare un piccolo viaggio insieme, per prenderci del tempo lontano da tutto e tutti.”

