VIKTORIJA MIHAJLOVIC/ Video: la più svogliata del gruppo, rischia la nomination? (Isola dei Famosi 2019)

Viktorija Mihajlovic continua ad essere considerata la naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 con meno voglia di lavorare per aiutare il gruppo. Viktorija, infatti, aiuta a produrre il riso necessario solo quando ne ha voglia e più volte ha sottolineato come non abbia alcuna intenzione di obbedire agli ordini del gruppo. Dotata di un carattere forte e deciso, diversamente dalla sorela che farebbe fatica ad andare avanti senza il suo appoggio, Viktorija Mihajlovic ha tutte le carte in regola per poter continuare la sua avventura in Honduras. Tuttavia, a remarle contro potrebbe essere proprio il gruppo che, stanco di doverla riprendere tutte le volte, potrebbe decidere di sacrificarla. Insieme alla sorella Virginia con cui forma un unico concorrente, dunque, Viktorija, ad oggi, è considerata la naufraga più a rischio.

VIKTORIJA MIHAJLOVIC, RAPPORTO SPECIALE CON LUCA VISMARA

Pur non avendo legato con tante persone sull’Isola dei Famosi 2019, Viktorija Mihajlovic ha un rapporto davvero speciale con Luca Vismara. I due naufraghi hanno legato tantissimo e trascorrono tanto tempo parlando delle dinamiche del gruppo e delle probabili strategie da attuare. Del loro gruppo, naturalmente, fa parte anche la sorella di Viktorija, Virginia, ma secondo il parere del pubblico, chi porta avanti le redini del gruppo è proprio Vicktorija che, insieme alla sorella Virginia, si è ritrovata contro proprio contro Luca nella nuova caccia al tesoro (cliccate qui per vedere la clip). Nonostante la rivallità, però, tra i due l’amicizia è davvero forte. Cresce anche l’intesa con Paolo Brosio che ha permesso non solo a lei, ma anche alla sorella Virginia, di far parte del gruppo dei Pirati.

E’ PIU’ FORTE DELLA SORELLA VIRGINIA

Se Virginia non riuscere a continuare la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2019 senza la sorella, Victorija, al contrario, continuerebbe comunque la sua esperienza. Durante un confronto con Marina La Rosa, infatti, Victorija, di fronte all’eventualità che Virginia possa andare via, dice: “io proverei a restare. Certo è che sarebbe un’altra cosa, molto più difficile rispetto ad oggi”, dice Victorija che, rispetto alla sorella, è molto più sicura di se stessa e ha maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Due sorelle molto diverse tra loro, dunque, che però non sono ancora riuscite a conquistare il cuore del pubblico. Victorija, grazie alla sua grinta, riuscirà a fare breccia nei telespettatori?



© RIPRODUZIONE RISERVATA