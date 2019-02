VIRGINIA MIHAJLOVIC/ Sorpresa della mamma: interverrà per darle consigli? (Isola dei Famosi 2019)

Virginia Mihajlovic continua a vivere la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2019, ma quella che doveva essere un’esperienza spensierata sta tirando fuori le paure della naufraga. Durante un momento di riflessione con Marina La Rosa, Virginia tira fuori le sue ansie ammettendo che, per lei, sarebbe difficilissimo restare sull’Isola senza la presenza della sorella Viktorija. “Cosa accadrebbe se lei andasse via? Ti sentiresti sola?”, chiede Marina. “Sentirei molte più ansie, angoscie e paure”, ammette Virginia sotto lo sguardo della sorella con cui forma un unico concorrente. Paure che Virginia prova per la possibilità che la produzione le divida in futuro non permettendole, così, di concludere insieme l’avventura in Honduras. Cliccate qui per vedere il video.

VIRGINIA MIHAJLOVIC LONTANA DAL GRUPPO: NOMINATION IN ARRIVO?

Virginia Mihajlovic potrebbe essere la prossima nominata del gruppo. La figlia di Sinisa Mihajlovic, infatti, non è ancora riuscita ad instaurare rapporti forti con gli altri concorrenti. Oltre che con la sorella, Virginia trascorre la maggior parte del suo tempo con Luca Vismara con il quale è nato un rapporto davvero speciale. Ciò, tuttavia, non basta. Nonostante i tentativi di Marina La Rosa di tirare fuori ciò che ha dentro, Virginia non riesce ad integrarsi totalmente con il gruppo. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2019 in onda oggi, domenica 10 febbraio, la nomination del gruppo che non considera fondamentae il suo apporto. Sarà lei, dunque, la prossima nominata ed eliminata dell’Isola dei Famosi 2019?

VIRGINIA MIHAJLOVIC: SORPRESA DALLA MAMMA?

Per spronare Virginia Mihajlovic a tirare fuori la sua grinta e tutta la sua personalità, la produzione dell’Isola dei Famosi potrebbe decidere di farle una sorpresa facendola parlare con la mamma che, in studio per sostenere le figlie, potrebbe dire a Virginia ciò di cui ha bisogna per mandare via tutte le sue paure. Partita con tante speranze, dunque, la giovane influencer potrebbe alzare bandiera bianca soprattutto qualora dovesse diventare un singolo concorrente senza la sorella. L’avventura di Virginia come naufraga, dunque, è già agli sgoccioli? Per convincere il gruppo, ma anche il pubblico a puntare su di lei, Virginia dovrà tirare fuori qualcosa in più. Ci riuscirà?



