YOUMA DIAKITE SI E’ RITIRATA, PERCHE’?/ “Mio figlio non ha preso bene la mia assenza” (Isola dei Famosi 2019)

Youma Diakite ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi 2019. A sorpresa la modella ed attrice ha cominciato a tutti i compagni naufraghi e alla produzione del programma la sua volontà di lasciare il programma. Una decisione improvvisa, ma che la modella ha fatto con il cuore. A spingerla a ritirarsi dal gioco, infatti, è stato un motivo valido ed importante: il figlio nato dalla relazione con Fabrizio Ragone. Ecco cosa ha detto Youma ai naufraghi: “Niente di grave. Solamente arriva il punto in cui capisci che il gioco finisce. Mio figlio non ha preso bene la mia assenza, sta male, quindi vado via” spiegando le motivazioni legate al suo abbandono.

Youma lascia L’Isola dei Famosi 2019

Alla fine Youma ha preferito uscire dalla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi per tornare a casa dal figlio. La produzione del programma, stando alle indiscrezioni trapelate in questi giorni, avrebbe avvisato la modella ed attrice della reazioni del figlio in Italia mentre la madre è in Honduras. Un comportamento che ha spinto immediatamente Youma a fare le valigie per tornare in Italia. ““Vado a casa, il gioco finisce quando capisci che ci sono delle persone che stanno male. Mio figlio la sta prendendo in un modo un po’ traumatico tutta questa situazione, quindi ho deciso di tornare a casa…” ha precisato Loa modella che dovrebbe far ritorno la prossima settimana in Italia. Chissà che non possa partecipare alla diretta di domenica 10 febbraio su Canale 5.

Dopo Youma, lascia anche Paolo Brosio?

Prima di andare via da L’Isola dei Famosi 2019, Youma Diakite ha voluto spendere alcune parole per i suoi compagni naufraghi d’avventura. “Di questa Isola mi porto via i miei compagni di avventura, soprattutto Marco Maddaloni, Ghezzal, e Aaron Nielsen, me li porto nel cuore!”. Tutti i naufraghi hanno compreso e condiviso le motivazioni dell’abbandono di Youma, in particolare Marco Maddaloni le ha detto: “Sii soddisfatta di te stessa, hai fatto una grande Isola e ci hai reso a tutti le cose più facili!”. Intanto anche Paolo Brosio potrebbe lasciare l’Isola. Il conduttore e giornalista televisivo ha abbandonato momentaneamente il programma a causa delle punture dei mosquitos. Salve sorprese dell’ultima ora dovrebbe rientrare in gioco una volta terminati i controlli medici di routine.



