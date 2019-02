Yuri Rambaldi sarà eliminato?/ Video, l’atmosfera è molto pesante e… (Isola dei Famosi 2019)

A Playa Uva l’atmosfera è sempre più tesa per Yuri Rambaldi, anche se non è il Naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 a sollevare qualche dubbio fra i compagni. La Ciurma infatti sta tollerando mal volentieri la sua svogliatezza, quella pigrizia che lo spinge a lamentarsi di ogni compito gli venga affidato. Due fra tanti Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, che hanno intravisto in lui un Naufrago inutile: sono fin troppo le lamentele che vanno contro il ragazzo e lo dimostra anche il pieno di nomination che hanno messo Yuri al televoto fin dalla prima settimana da concorrente ufficiale del reality. Marina La Rosa non si risparmia ancora una volta e riprende Rambaldi in ogni occasione, facendosi anche portavoce del resto del gruppo. Nel frattempo Yuri sembra avere davvero la testa altrove ed anche se il suo comportamento non è cambiato rispetto al periodo da Galeotto, ha trovato in Sarah Altobello qualcuno con cui condividere tempo e spazi. Tanto che molti concorrenti sono pronti a giurare che fra i due ci sia qualcosa. Non per Rambaldi in realtà, dato che di fronte alle battutine del gruppo, ha ricordato di essere felicemente fidanzato.

Yuri Rambaldi sarà eliminato? Isola dei Famosi 2019: rapporti tesi con gli altri naufraghi

Yuri Rambaldi continua per la sua strada all’Isola dei Famosi 2019 e dimostra di non essere interessato alla benevolenza degli altri Naufraghi. Promosso a concorrente ufficiale solo per l’abbandono del favorito John Vitale, Yuri si è ritrovato in un contesto ostile per via dei tanti scontri già accaduti con Marina La Rosa e Kaspar Capparoni. L’atmosfera che si è creata adesso fra i componenti della Ciurma va protetta ed a farne le spese è proprio Yuri, che ha già dimostrato più volte di giocare per conto suo. Purtroppo questo tipo di atteggiamento non paga, sia agli occhi del pubblico sia a quelli degli altri concorrenti. Difficile credere che riuscirà a superare il televoto di questa sera, visto che è forse il Naufrago più contestato dell’edizione di quest’anno. Nel frattempo le sorelle Mihajlovic si sono già attivate come Cupido dell’occasione per riuscire ad avvicinare Yuri a Sarah Altobello, l’unica che a quanto pare apprezzi la sua compagnia. Le due ragazze si sono organizzate infatti per far scattare un piano utile perché l’amore possa sbocciare nel reality. Clicca qui per guardare il video su Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi 2019.

Prossimo all’uscita?

Yuri Rambaldi è prossimo all’uscita? L’ex Galeotto dell’Isola dei Famosi 2019 non è riuscito ad integrarsi nel gruppo e c’è da chiedersi se abbia mai voluto davvero far parte della Ciurma. Durante la prima serata, il ragazzo non ha nemmeno capito di essere stato confermato come Naufrago solo grazie all’uscita di John Vitale, che di fronte alle polemiche scoppiate nei suoi confronti ha preferito fare ritorno a casa. Alessia Marcuzzi infatti ha sorriso nel sentirlo ringraziare il pubblico per il supporto ricevuto, ignaro che con tutta probabilità avrebbe perso nel confronto con Vitale. E forse anche i Naufraghi stessi avrebbero preferito che Yuri tornasse a casa, evitando una settimana di scontri e tirata d’orecchie che sta infiammando gli animi. Purtroppo i pronostici dei bookmakers sono tutti contro Rambaldi: la sua love story in corso con Sarah Altobello riuscirà a salvarlo?



