BRIDGET JONES’S BABY/ Video, su Canale 5 il film con Renée Zellweger e Patrick Dempsey (oggi 12 febbraio 2019)

Bridget Jones’s Baby è il film che verrà trasmesso questa sera da Canale 5 dalle 21:40. Si tratta del terzo capitolo della saga di Bridget Jones. La regia è di Sharon Maguire e la famosissima e impacciata protagonista femminile, interpretata da Renée Zellweger, è accompagnata nel cast da due attori bellissimi: Colin Firth e Patrick Dempsey. Questo film distribuito in Italia da Universal Pictures è una stupenda commedia sentimentale, che arriva dopo 15 anni dal primo film Il diario di Bridget Jones, che era risultato un vero e proprio successo, tanto da essere seguito, dopo solo tre anni, da Che pasticcio, Bridget Jones! Stavolta la protagonista è alle prese con la maternità.

Bridget Jones’s Baby, la trama del film

Bridget, dopo delle delusioni d’amore e diverse vicende della vita sia sentimentale che lavorativa, decide di buttarsi a capofitto nel suo lavoro, produttrice di uno show televisivo. Ogni tanto frequenta ancora il suo ex Mark ma conosce anche Jack che sembra avere tutto quello che il suo vecchio amore non aveva. Passa però molto tempo appresso al suo lavoro e quasi mette in secondo luogo l’amore, cosa che non capita quasi mai nella sua vita. Un giorno però scopre di essere incinta e non riesce a capire se il figlio può essere di uno o dell’altro uomo, dato che nella settimana in cui è avvenuto il concepimento ha avuto rapporti con entrambi. Decide allora di mettere al corrente entrambi con esilaranti scene che si susseguono durante il film dove la donna mette alla prova i due uomini per capire chi possa essere il padre migliore per questo bimbo. In accordo con la ginecologa ogni controllo viene effettuato due volte, in separata sede per non far mai scoprire a nessuno dei due la verità. Lei riesce ogni volta a recitare la parte della mamma felice e stupita per quello che accade, ed è molto divertente in ogni scena. Nel finale del film i due presunti padri si incontrano e…

Il trailer del film





