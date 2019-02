Francesca Romana Capaldo e Roberta Rizzo, chi sono/ Arrestarono il capo “branco” degli stupri (Nuovi Eroi)

Saranno Francesca Romana Capaldo e Roberta Rizzo le donne protagoniste della puntata di questa sera lunedì 11 febbraio di “Nuovi eroi”, il programma di Rai 3 in onda a partire dalle ore 20.25 in cui Veronica Pivetti racconta le storie di trenta personalità straordinarie, tutte insignite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’Ordine al Merito che rappresenta di fatto una delle più alte onorificenze conferite dal Capo dello Stato. E in quella che è la sesta e ultima settimana di programmazione del format che si basa su interviste, immagini di repertorio e sequenze di “re-enactement”, e che aveva aperto i battenti a inizio 2019, i riflettori saranno puntati su due donne-coraggio appartenenti al corpo della Polizia che si sono contraddistinte per essersi dedicate a contrastare non solo la violenza di genere ma pure quella sui minori e che nel 2017 si sono occupate di un caso di cronaca nera, vale a dire gli stupri di gruppo perpetrati dal branco in quel di Rimini.

GLI STUPRI DEL “BRANCO” A RIMINI

Ma chi sono Francesca Romana Capaldo e Roberta Rizzo, le due donne scelte tra gli eroi civili dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quali Cavalieri del Lavoro? La prima, originaria di Napoli, ha 41 anni e ricopre il ruolo di vice Questore aggiunto della Polizia di Stato mentre la seconda, 56enne salentina originaria di Nardò (Lecce) ma anche lei in servizio a Rimini è un funzionario della Squadra Mobile. Entrambe sono state insignite per il loro impegno, come detto, nel contrastare e prevenire la violenza di genere e si sono particolarmente messe in mostra nel corso dell’operazione che, a seguito degli stupri di gruppo avvenuto nella città romagnola nel 2017, aveva portato all’arresto non solo di tutti i responsabili ma pure di Guerlin Butungu che è risultato essere poi il capo del cosiddetto “branco” e a cui di recente è stata inflitta una pena detentiva di 16 anni.

UN’ONORIFICENZA DEDICATA A TUTTA LA POLIZIA

Dunque stasera a “Nuovi eroi” saranno le donne della Polizia le protagoniste del programma di Rai 3 e attraverso le loro storie e le loro parole si proverà a mettere in luce il loro straordinario impegno come testimoniato dalle motivazioni del riconoscimento conferito da Mattarella. Se per Roberta Rizzo si è parlato del suo “quotidiano impegno nella difesa delle donne e dei minori vittime di abusi e violenze”, nel caso di Francesca Romana Capaldo il Capo dello Stato l’ha nominata Cavaliere per “la esemplare attività di contrasto e prevenzione alla violenza di genere sia nell’ambito dell’esperienza svolta nel controllo del territorio sia in quella presso gli uffici investigativi”. E nel corso di quella cerimonia, a parlare sono state anche le stesse due donne con la Capaldo che ha voluto condividere quel momento con tutta la Polizia di Stato: “C’è stata la vittoria della squadra che è la Polizia, fatta di uomini e donne che quotidianamente contrastano la violenza di genere, non solo attraverso la repressione ma anche con la prevenzione” spiegando anche quali sono i progetti che di recente ha portato avanti per far sentire la presenza delle forze dell’ordine alle donne che sono in difficoltà.



