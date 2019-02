IL COMMISSARIO MONTALBANO 13/ Anticipazioni 11 febbraio 2019: ‘L’altro capo del filo’

Il Commissario Montalbano, dopo vent’anni dalla messa in onda dei primi episodi, torna in onda oggi, lunedì 11 febbraio, con il primo dei due nuovi episodi che faranno compagnia al pubblico di Raiuno per due settimane. Si parte questa sera con “L’altro capo del filo” mentre lunedì 18 febbraio sarà trasmesso l’episodio “Un diario del ’43”. I nuovi episodi, tratti dagli omonimi romanzi e racconti di Camilleri editi da Sellerio arrivano su Raiuno per festeggiare il ventesimo anniversario della messa in onda del primo episodio. Era il 1999 quando andarono in onda i primi due episodi de Il commissario Montalbano. Da allora, sono stati girati 34 episodi, tratti da 24 romanzi e 20 racconti di Andrea Camilleri. Un cesso clamoroso quello di Montalbano che, in vent’anni, è stato visto da quasi un miliardo e 200mila spettatori.

IL COMMISSARIO MONTALBANO 2019: L’ALTRO CAPO DEL FILO

Nell’episodio intitolato “L’altro capo del filo”, Salvo Montalbano e i suoi uomini sono alle prese con lo sbarco dei migranti. L’emergenza umanitaria non risparmia il Commissariato di Vigàta mentre Salvo e i suoi uomini devono occuparsi della morte di una giovane donna, amica di Livia, il cui corpo è stato trovato senza vita nella sua sartoria. La vittima si chiama Elena Biasini. Sul suo corpo vengono rinvenuti una serie di colpi che rendono l’omicidio particolarmente feroce. Le prime indagini non aiutano affatto Montalbano. L’omicidio, infatti, appare inspiegabile, ma Salvo non si arrenderà e, indagando profondamente nella vita della donna, riuscirà ad arrrivare alla verità. Il commissario riuscirà così a risolvere un altro, difficilissimo caso senza mai perdere la sua umanità.

IL SEGRETO DEL SUCCESSO

Il Commissario Montalbano è la serie tv più vista in Italia e non solo. Gli episodi del commissario più famoso della televisione e letteratura moderna italiana, infatti, sono visti anche all’estero, trasmessa negli anni in oltre 65 Paesi tra Europa e resto del mondo, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ma anche in paesi dell’Asia e del Sudamerica. Ma qual è il segreto del successo di Montabano? “Vince perché con il suo senso di giustizia e la sua pietà umana si immerge fino in fondo nel dolore e rimette ordine nelle cose senza fare compromessi, senza accettare comode verità, senza nascondersi. E ha un’etica fatta di distacco e partecipazione, di ironia e pietas che o rendono prezioso per il pubblico“, dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni.

IL CAST DELLA TREDICESIMA STAGIONE

Da vent’anni, Il commissario Montallbano ha sempre il volto di Luca Zingaretti che, ogni vota che torna sul set, ha la sensazione di andare a casa di un vecchio amico. Rispetto a vent’anni fa, le storie del commissario ideato dalla penna di Camilleri sono cambiate adattandosi alla nuova realtà. Come spiega Luca Zingaretti a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, a cambiare non è il personaggio di Camilare, ma l’Italia in cui le storie sono ambientate. “Il giallo è un genere che racconta al meglio un territorio, una nazione, una città. Tutti i grandi giallisti hanno raccontato il proprio mondo, il proprio presente in maniera straordinaria. In questo senso non è tanto il personaggio creato da Andrea Camilleri che è cambiato quanto l’ambiente in cui agisce che è completamente diverso”, spiega l’attore. Accanto a Luca Zingaretti, anche nei nuovi episodi di montalbano tornano Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella) e con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia.



