Isola dei Famosi 2019/ Soleil protagonista con le avances a Bettarini, Kaspar contro tutti

Soleil Stasi non perde tempo e diventa subito la protagonista dell‘Isola dei Famosi 2019. Sbarcata in Honduras per creare dinamiche interessanti nella puntata trasmessa ieri, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne inizia subito a svolgere il suo compito corteggiando Stefano Bettarini. L’ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna, infatti, decide di giocare a carte scoperte lanciando frecciatine alla fidanzata di Bettarini, Nicoletta Larini, presente in studio con Alessia Marcuzzi. “Bettarini mi piace e non credo alla storia che ha avuto con la ragazza con cui è uscito da Temptation Island. Con lui mi potrei divertire sull’Isola”, ha detto la nuova naufraga che, nel corso della puntata, grazie ad una prova, ha avuto letteralmente la possibilità di toccare il corpo di Bettarini. L’atteggiamento di Soleil Stasi ha scatenato la reazione di Nicoletta Larini che, dallo studio, ha lanciato il seguente messaggio alla naufraga: “Non avrà sicuramente un risultato. Il nostro amore è talmente forte. Stefano non darà mai del filo da torcere a nessuna”. Le parole della Larini, però, non preoccupano Soleil. Riuscirà a portare a termine la sua missione?



KASPAR CAPPARONI CONTRO TUTTI

Partito come un leader, Kaspar Capparoni sta perdendo consensi sull’Isola dei Famosi 2019 dove il gruppo comincia ad essere stanco del suo atteggiamento, giudicato quasi dispotico. Nel corso della puntata di ieri del reality condotto da Alessia Marcuzzi, l’attore si è scontrato non solo con i compagni, ma anche con la conduttrice e Alda D’Eusanio. Quest’ultima, senza giri di parole, ha detto: “Kaspar ha rotto i Capparoni a tutti, vuole essere il primo della classe, è andato in aceto”. L’attore ha replicato infastidito: “Io non devo dimostrare niente a nessuno. Se non ti sta bene quello che faccio ma che me frega” – mentre Alessia Marcuzzi ha aggiunto – “Si fa sempre la polemica su ciò che viene montato e ciò che non viene montato. Tu invece ti comporti da generale e qualcuno può essersi sentito in difficoltà. Non facciamo la polemica su ciò che accade qui in studio ma su ciò che accade tra voi“. Sulla stessa lunghezza d’onda della Marcuzzi e della D’Eusanio sono Aaron, Ghezzal e Marco che confermano quanto detto in settimana: l’atteggiamento di Kaspar da generale non piace a nessuno. Finito in nomination con Yuri e Sarah, l’attore rischia di tornare a casa prima del previsto. Il pubblico lo salverà o si schiererà con il gruppo?





