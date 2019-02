KONG: SKULL ISLAND/ Video, su Canale 5 il film con Tom Hiddleston e Brie Larson (oggi, 11 febbraio 2019)

Kong: Skull Island è un film di avventura e fantascienza realizzato nel 2017 negli Stati Uniti e distribuito in Italia da Warner Bros. Sarà possibile vederlo in prima visione tv su Canale 5 alle 21:40 questa sera. La pellicola è diretta da Jordan Vogt-Roberts. Oltre ai fantastici effetti speciali, anche le musiche sono molto famose, e realizzate dal compositore inglese Henry Jackman. Le scene sono state quasi tutte girate in Australia, altre anche in Vietnam. Attore protagonista è Tom Hiddleston, inglese ma da tempo molto famoso anche in America. La coprotagonista invece è la cantante e attrice statunitense Brie Larson. un cast molto ampio, per una storia che appassiona per l’intreccio di scene adrenaliniche e di effetti speciali che lasciano davvero lo spettatore senza fiato.

Kong: Skull Island, la trama del film

Durante la Seconda guerra mondiale, e precisamente nel 1944, due piloti, di cui uno giapponese e uno statunitense, precipitano su un’isola che pare deserta. Mentre stanno lottando per la sopravvivenza si ritrovano davanti a una creatura mai vista prima, un enorme gorilla dalle dimensioni mai viste. Dopo anni, nel 1977 un capitano fa partire una spedizione per dare a questa isola un’identità, ma ben presto i membri della stessa comprendono che sotto la missione c’è qualcosa di molto più grande. Si vuole infatti che questi soldati conoscano prima di tutto il resto del mondo delle creature che dai pochi racconti di superstiti sono davvero spaventose. Gli aerei prima dell’atterraggio sull’isola vengono distrutti da un gorilla alto più di trenta metri, e i sopravvissuti sono davvero pochi. Conrad, Weaver, Brooks, la biologa San Lin, i soldati Reg Slivko e Victor Nieves sono tra i superstiti e si imbattono in una tribù dell’isola e riescono anche a conoscere il pilota americano che si è salvato durante l’attacco del 1944.

Da questa tribù vengono a conoscenza del nome del gigante gorilla Kong e capiscono che è come un protettore dell’isola. Loro vedono il loro abbattere gli aerei come se fosse un senso di protezione nei confronti degli abitanti. Per questo motivo loro lo rispettano e lo venerano. Ci sono però altri sull’isola, con a capo il sopravvissuto giapponese, che cercano di uccidere Kong pensandolo un pericolo. Le lotte e le trappole sono tante, tanto che purtroppo durante un attentato il gorilla ne esce ferito, ma tutto poi sembra andare a stabilirsi, fino a un finale piuttosto particolare.

Il trailer del film





