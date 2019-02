MANUEL VALLICELLA, È MORTA LA MADRE/ Foto, da Giulia De Lellis e Marco Fantini: i messaggi per l’ex tronista

Sono tanti i messaggi di cordoglio che, in queste ore, Manuel Vallicella sta ricevendo su Instagram dove ha detto addio alla madre pubblicando una bellissima foto. Per l’ex tronista di Uomini e Donne è davvero un momento difficile. Legatissimo alla mamma come ha più volte dimostrato durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, Manuel ha deciso di staccare per un po’ la spina dai social. Proprio su Instagram, però, gli ex protagonisti di Uomini e Donne, gli stanno dimostrando tutto il loro affetto. Se Giulia De Lellis e Francesca Del Taglia hanno preferito lasciare solo delle emoticon, altri ex tronisti ed ex corteggiatori hanno lasciato dei messaggi d’affetto. “Ti abbraccio forte”, scrive Mario Serpa mentre Martina Luchena che ha vissuto sulla propria pelle il dolore per la scomparsa del padre aggiunge – “ti abbraccio forte (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUDOVICA VALLI SOTT’ACCUSA?

Questi ultimi mesi Manuel Vallicella li ha passati ancorato a questa mamma che per lui era tutto. La malattia gliel’ha portata via ma sono stati insieme fino alla fine tanto che adesso tutti i fan di Uomini e donne si sentono un po’ tristi alla notizia che la donna sia morta. Ad annunciarlo via social è stato proprio l’ex corteggiatore e tronista del programma di Maria De Filippi ma a finire sotto accusa poco fa è stato di nuovo Ludovica Valli. Non sappiamo bene se l’ex “amica” di Manuel abbia usato vie private per fargli avere il suo cordoglio ma il fatto è che sui social non ha detto niente e ha continuato a postare foto di trucchi e di abiti come se niente fosse accaduto. Alcuni haters l’hanno già presa di mira per via delle mancate condoglianze ufficiali, ma davvero avrebbe dovuto farlo a favore dei social e non nell’intimità di un saluto amico lontano da occhi indiscreti? (Hedda Hopper)

L’ADDIO DI MANUEL ALL’ADORATA MAMMA

E’ morta la madre di Manuel Vallicella. L’ex tronista di Uomini e Donne pochissimi minuti fa ha condiviso una foto in cui è abbracciato alla sua mamma accompagnata da una didascalia: “Fai buon viaggio AMORE MIO”. Alla fine la madre non è riuscita a sconfiggere una terribile malattia con cui stava combattendo da diverso tempo. A parlare dello stato di salute della madre è stato proprio l’ex tronista e corteggiatore del famoso dating show di Canale 5. Vallicella durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine aveva raccontato: “La mia vita è un po’ complessa. Mia madre non sta bene ed è ricoverata in una struttura. Per me mia madre è fondamentale. Mi spiace solo che negli ultimi anni non sia stata bene. Ha superato una grave malattia e ora sta combattendo il morbo di Parkinson. Non ha avuto una vita semplice”. Clicca qui per vedere la foto di Manuel Vallicella

Manuel Vallicella: “SEI QUALCOSA DI INCREDIBILE MAMMA”

Solo pochi mesi fa Manuel Vallicella aveva raccontato della battaglia della mamma contro una terribile malattia. Su Instagram l’ex tronista aveva scritto un bellissimo messaggio di forza e speranza proprio dedicato all’amatissima mamma: “Ogni giorno vengo da te e mi sorridi sempre e con la mano mi accarezzi la guancia dicendo che va tutto bene….E io ti guardo in silenzio con gli occhi lucidi senza riuscire a dire nulla… SEI QUALCOSA DI INCREDIBILE MAMMA! Nessuna parola riesce a spiegare quello che io provo per te!” L’ex corteggiatore non ha mai nascosto di essere nato in una famiglia semplice e numerosa: “Sei figli, pochi soldi e un marito che non è stato proprio un modello” aveva raccontato a Uomini e Donne Magazine. La donna ha dovuto combattere due volte contro il cancro, ma nonostante ciò si è sempre data da fare per i suoi amatissimi figli. Manuel era molto legato alla madre con cui ha sempre avuto un rapporto meraviglioso e che considerava il suo tutto.

