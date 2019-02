MARIANGELA GUALTIERI CHI E’/ “A differenza degli animali abbiamo la parola” (Lessico Amoroso)

Mariangela Gualtieri è tra i protagonisti della terza puntata di Lessico Amoroso, il programma condotto da Massimo Recalcati lunedì 11 febbraio 2019 in seconda serata su Rai3. Questa settimana si parlerà del rapporto di coppia, ma in particolare dell’arrivo di un figlio che cambia per sempre il volto del mondo. Tra i vari interventi previsti durante la puntata segnaliamo quello di Lorenzo Jovanotti pronto a raccontare la sua esperienza di padre, mentre Mariangela Gualtieri leggerà un passo di “Bambina mia”. Una presenza importante quella della scrittrice e poetessa che pochi mesi fa ha incontrato il cantautore presso il teatro Bonci di Cesena. Un incontro che ha visto i due confrontarsi sulla vita e sulla musica.

Mariangela Gualtieri chi è, “A otto anni scrivevo poesia su un libricino”

Una bellissima chiacchierata quella andata in scena tra Mariangela Gualtieri e Lorenzo Jovanotti al Teatro Bonci di Cesena. In occasione di un rassegna letteraria, la scrittrice e poetessa ha risposto ad una serie di domande. In primis Jovanotti le chiede: “cosa ci rende umani?” a cui la Gualtieri risponde così: “Molte cose. Fino a poco tempo fa eravamo animali (e in gran parte lo siamo ancora), e quindi molto abbiamo in comune con loro, ma la cosa che è solo nostra, che appartiene solo a noi, è la parola”. La poesia è arrivata nella vita di Mariangela molto presto: “A otto anni scrivevo delle poesie su un libricino”, ma poi decide di fermarsi dopo che un’amica della sorella le disse che perdeva solo tempo. Successivamente Mariangela si è riavvicinata alla scrittura verso i 40 anni grazie all’esperienza presso il Teatro Valdoca: “così sono riuscita a superare quel silenzio”. Da sempre il silenzio è un tema molto caro alla scrittrice: “se sul palco mi fa paura, nella quotidianità è il contrario. Io sono silenzioso e meditativo, e questo, secondo me, mi ha salvato la vita, nel contrasto fra palcoscenico e vita quotidiana”.

Mariangela Gualtieri: “le rime, sono difficili da trovare nella poesia moderna”

Parlando di musica e parole, Mariangela Gualtieri ha una sua personale idea sul concetto di poetico: “è come la carta che nasconde il regalo, che è la vera poesia. Bisogna scartare il regalo per riceverlo, e così bisogna scartare il “poetico”. Poi la scrittrice parla di come sia complicato e difficile trovare delle rime nella poesia moderna: ” in un contesto in cui si cerca ciò che è sorprendente la rima spegne questo effetto. Tuttavia, in una raccolta ancora inedita, ho dei testi in rima baciata, come una filastrocca”. Infine la scrittrice dispensa alcuni consigli su una serie di autori da leggere almeno una volta nella vita: “Vivian Lamarque, Chandra Livia Chandiani, Antonella Anedda”.