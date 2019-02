Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 11 febbraio 2019: che giornata sarà?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 11 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 11 febbraio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto nella sua quotidiana rubrica Latte e Stelle segno per segno. I Pesci questo lunedì cercano soluzioni raggiungibili. Si esce da un periodo molto pesante e ora si deve assolutamente crescere e buttare giù il rospo. Molti riferimenti familiari e sentimentali sono cambiati, ma febbraio aiuta. Potrebbe infatti portare la possibilità di reagire, cercando di ottenere dei risultati che sarebbero davvero molto interessanti. Forse è il caso di gestire le emozioni con tranquillità evitando di vivere. Il Capricorno ha una buona settimana fino a mercoledì, l’oroscopo è buono per il lavoro ma con la Venere nel segno è meglio parlare di sentimenti. Adesso è il tempo di conferme e le si deve chiedere ad alta voce. Forse è il caso di gestire quello che possono regalare le prossime ore dove ci potrebbe essere una crescita decisamente interessante. Clicca qui per la classifica della settimana

SCORPIONE AGITATO, SEGNI FLOP

Andiamo a dare un’occhiata ai segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2019. Per i Gemelli se si devono comprare cose importanti o cogliere al volo degli affari bisogna ascoltare le stelle con atteggiamento critico e, quindi, in base a questo si pone attenzione alle persone con cui si interagisce. La Bilancia è in un momento di conflitto, senza riuscire a trovare le risorse che ormai da tempo sembrava una situazione già decisa. Forse è il caso di rimboccarsi le maniche per raggiungere quanto si sogna da tempo. Lo Scorpione è agitato e non riesce a svolgere nemmeno le consuete attività. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione, senza essere affrettati nelle scelte che vanno prese. Il Sagittario riesce a gestire la sua forza a intermittenza, senza sentirsi però affaticato come capitato in passato. C’è un po’ di forza che va gestita con attenzione cercando di essere attenti.

TORO LUNA POSITIVA, SEGNI AL TOP

Ora è il momento di voltare diametralmente pagina e soffermarci sui segni che si possono considerare top per l’oroscopo di oggi, 11 febbraio 2019, di Paolo Fox. Il Toro vede la Luna nel segno e apre la settimana con la forza giusta per raggiungere i giusti risultati. Questo porta a successo e grande determinazione per riuscire a svolgere. Se si investe su una persona forse è il caso di non farsela sfuggire. Il Cancro ha un bel cielo e deve chiarire come stanno andando le cose soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il mese di febbraio deve vedere i protagonisti gestire tutto con grandissima attenzione, evitando di tornare ad effettuare alcune tensioni che si sono vissute di recente. Il Leone ha messo in pista tutto quello che ha e si prepara per arrivare al successo. Forse è il caso di continuare a perseguire quello che negli ultimi mesi hanno creato ottime aspettative verso il futuro. Vedremo cosa arriverà con una svolta che ormai sembra essere diventata davvero imminente.



