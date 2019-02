TU LA CONOSCI CLAUDIA?/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 11 febbraio 2019)

Tu la conosci Claudia? è un film diretto da Massimo Venier nel 2014 che vede protagonista il trio comico più famoso d’Italia, i simpaticissimi Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel cast possiamo anche citare Paola Cortellesi e Ottavia Piccolo. Questa divertente commedia andrà questa sera su Italia 1 alle 21:30. Trattandosi di un film itinerante, nelle sene si vedono diverse località, tra Milano e la Calabria. Molto importanti anche le musiche che si devono citare, scritte da Andrea Guerra. Tra l’altro uno dei brani che compongono la colonna sonora è stata scritta e cantata da Giovanni Storti, membro del trio protagonista del film. Si tratta della quinta pellicola con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema, anche se nel frattempo aveva fatto parte anche del cast di Tutti gli uomini del deficiente, film decisamente più “corale”.

Tu la conosci Claudia?, la trama del film

Claudia e Giovanni sono una coppia sposata che sta attraversando la crisi del settimo anno e così la donna decide di provare ad andare in terapia, ma poi in un momento in cui è da sola nello studio della psicoanalista decide di rubare una cartella a caso per poter aiutare a sua volta qualcuno. Prende la scheda di Giacomo, uomo divorziato che soffre per la rottura del suo matrimonio. Con una scusa Claudia riesce a contattarlo e iniziano a frequentarsi, tanto che lui inizia anche a innamorarsi di lei. Nel frattempo invece Aldo, che di mestiere è un tassista, è un ex amante di Claudia ed è terrorizzato dalla paura di incontrare Giovanni. Durante una normale giornata, in cui Giovanni decide di pedinare la moglie vedendola molto assente, tampona senza volerlo la macchina di Giacomo. Quando capisce che è con lui che sembra tradirlo la moglie cerca in ogni modo di diventargli amico. Sembra impossibile visto i due caratteri molto differenti, ma in poco tempo Giacomo e Giovanni fanno amicizia e incontrano anche Aldo che cerca in tutti i modi di sfuggire allo sguardo di Giovanni per paura che lo riconosca e stringe invece un’ottima amicizia con Giacomo che diventa in pratica l’ago della bilancia fra i tre.

Quando capiscono di amare tutti tre la stessa donna partono per cercarla perché lei per schiarirsi le idee nel frattempo è andata in Calabria. Durante il viaggio succedono molte cose che rafforzano il loro rapporto. Si assiste a scene davvero esilaranti, Aldo per la maggiore è il protagonista, ovvero quello che viene maggiormente preso in giro per la sua ingenuità e per i modi di dire siciliani che non sono proprio uguali a quelli degli altri due milanesi. Tutto il tragitto è fatto a bordo del taxi di Aldo. Arrivati a destinazione la conclusione sarà delle più rosee.

