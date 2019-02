Alessandro Borghese, 4 ristoranti/ Anticipazioni ultima puntata: lo chef a Cremona, ecco le trattorie in gara

Torna in onda la quinta stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Il cooking show è una produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA e si conclude oggi, martedì 12 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) a Cremona. Eccovi a seguire, tutte le anticipazioni utili per potere guardare il programma sapendo già qualche informazione in più sul nuovo appuntamento. La provincia lombarda – popolare nel mondo per le botteghe di liuteria, può vantare tra le sue specialità, anche salumi e formaggi di eccellente particolarità. Non dimentichiamo anche il famoso torrone e la mostarda. Ragion per cui, la città appare essere la location perfetta per l’ultimo episodio del programma capitanato da chef Alessandro Borghese. A lui il compito di far scoprire la prosperità gastronomica di questo luogo eleggendo, come di consueto, il migliore ristorante di cucina appartenente alla campagna del cremonese. Ecco le trattorie in gara: la Trattoria il Gabbiano, Cascina Breda de Bugni, Molino San Giuseppe e Hostaria San Carlo.

Alessandro Borghese, 4 ristoranti di Cremona: anticipazioni ultima puntata

Quattro ristoratori appartenenti allo stesso luogo, avranno il piacere di sfidarsi per decidere chi tra di loro è il migliore in una specificata categoria. Ogni ristoratore convocherà a cena gli altri tre che, seguiti dallo chef Alessandro Borghese, commenteranno e voteranno con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li sta ospitando. In palio per il vincitore di ogni puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo finanziario da investire nella propria attività. Naturalmente, prima di ogni cena, ci sarà l’arrivo dello chef che ispezionerà con minuziosa attenzione, la cucina del ristorante. Successivamente, si concentrerà sul personale di sala, valutandone l’accoglienza, il servizio al tavolo, la descrizione del piatto ed anche del vino. Solamente al termine, scopriremo il giudizio di Borghese che, tramite la sua personale votazione, potrà confermare o ribaltare l’intera classifica che incoronerà il migliore ristorante della puntata. In ultimo, lo chef avrà a disposizione un bonus di 5 punti che gli permetterà di valutare un elemento in più e per rendere la sfida totalmente imprevedibile.

