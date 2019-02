Amici 18 / Anticipazioni, Alessandro Casillo preoccupato per la sfida: ultima chance per il cantante

Nella scuola di Amici 18 c’è un misto di preoccupazione e felicità. La puntata di sabato scorso ha visto l’assegnazione di altre due maglie del serale, una per il ballerino Vincenzo Di Primo, un’altra per la cantante Tish. Altre saranno consegnate sabato prossimo ma, prima di questo, c’è chi deve superare un altro alto scoglio. Alessandro Casillo è ancora una volta in sfida. Il cantante della squadra Sparta è stato il peggiore, in quanto a voti, nel corso dell’ultima sfida ed è per questo che si è beccato la maglia rossa. Il momento della sfida potrebbe arrivare nel corso della puntata di oggi su Real Time. Non conosciamo ancora l’identità dello sfidante, ma potrebbe essere per lui lo scontro che potrebbe costargli il posto nella scuola di Canale 5.

SERALE A RISCHIO PER MOWGLY?

Alessandro Casillo ha infatti mostrato, una volta tornati nella sala relax dopo la puntata di Amici 18 di sabato, grande apprensione e preoccupazione. “Sto pensando cosa fare” ha ammesso il cantante ai compagni che lo hanno visto in difficoltà. È andata invece bene la sfida di Federica, che ha ripreso il suo posto nella scuola. Si mettono male invece le cose per Mowgly. Ancora una volta la maestra Celentano ha avuto da ridire su di lui e sulla sua inesistente versatilità in fatto di danza. E se Timor Steffens si è schierano dalla parte di Mowgly, la posizione di Alessandra Celentano non cambia. La maestra è sempre più convinta che per lui non c’è posto al serale di Amici e ben poche sono le possibilità che il ballerino riesce, nelle poche settimane che rimangono prima dell’inizio del serale, a farle cambiare idea.

