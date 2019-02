Angela Di Iorio piange/ Uomini e Donne Trono Over: la dama lascia il programma

Angela dopo essere stata “lasciata” da Benny è scoppiata a piangere. “E’ in lacrime! La vado a chiamare…” commenta Tina Cipollari raggiungendo la dama nel backstage: “C’è un signore che ti vuole conoscere… so che non è il momento ma c’è!”. La dama si convince e rientra in studio accolta dall’applauso del pubblico. Antonio arriva davanti alla donna: “Mi dispiace di essere arrivato in un momento simile. Quel signore non ha avuto rispetto ed è stato scostumato nei suoi confronti. Le ha rivolto delle accuse terribili”. Il cavaliere vorrebbe trovare del feeling con la dama ma lei non è pronta. Lui è un vedovo pensionato: “Sono un insegnante con 40 anni di servizio, ho una bella pensione, ho una casa tutta mia da tre piani”. Angela vuole lasciare il programma tra le lacrime: “Ho un patrimonio inestimabile… ho creduto molto in questa favola. Io ci ho creduto come una stupida e allora sentirmi ancora deridere ed essere offesa, non ci sto più. Sono entrata in un bosco, lui è il lupo cattivo. Non mi va di guardarlo nemmeno negli occhi. Tengo molto al rispetto della mia persona e del patrimonio umano. Non posso stare in questo programma… se lui rimane qua è come uno schiaffo a tutte le donne”. Secondo Gianni Sperti il cavaliere non avrebbe alcuna colpa precisa. Angela si scusa con Antonio, arrivato per corteggiarla: “Scusami… non ti sto dicendo niente!”. Dopo avere salutato il cavaliere, la dama saluta anche Maria De Filippi e si accomoda nel parterre prima di lasciare definitivamente il programma: ci ripenserà? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

BENNY ROMPE CON ANGELA

Benny ed Angela hanno rotto. La sera lui aveva previsto una cena e poi di fargli vedere casa. Passano una bella serata ma dopo averla portata a cena l’ha accompagnata in albergo e da quel momento ha interrotto la conoscenza. “Siamo due mondi diversi, lei aggredisce la gente io no”, ha confidato il cavaliere alla redazione. Angela è molto fredda secondo Benny. “Hanno ragione Gianni e Tina quando dicono che cerca i soldi! Mi ha chiesto quanto guadagnavo quando lavoravo e quando costava casa mia…”. “Money, money, money…” esclama Tina Cipollari dopo ingresso della dama. Lei si palesa dicendo di avere un rispetto per la sua persona, così grande da sedersi nel parterre senza volersi confrontare con lui. “Io non voglio rispondere a lui…”. “Non telefonare più a mio figlio”, la sollecita il cavaliere. Maria De Filippi domanda perché telefona al figlio: “La redazione sa tutto!” risponde lei. “La redazione sa tutto e io non so mai un cavolo”, conclude la conduttrice. Angela e Claire si baciano affettuosamente: “Sono diventate amiche…”, afferma Gianni. “Non intendo guardarlo e non voglio sedermi”, conclude la dama. “Mi piace una persona con il fisico di Barbara e la sua testa”, sostiene ancora Benny, nonostante si renda conto della differenza d’età. Tina propone Gemma: “Lei è impegnata con Rocco!”, conclude il cavaliere. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ANGELA CONOSCE BENNY

Angela Di Iorio continua a portare avanti la sua conoscenza con Beniamino o meglio con Benny come lo chiama lei. I due si stanno frequentando e si stanno conoscendo meglio, ma almeno per il momento, la dama più discussa del trono over di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di andare oltre. Arrivare in trasmissione per trovare l’amore, ma anche per un uomo che abbia una posizione economica stabile. Con Benny, sembra che Angela abbia trovato il corteggiatore giusto, ma almeno per il momento, la dama non ha alcuna intenzione di pensare al matrimonio. Le dichiarazioni della dama scatenano così la dura reazione degli altri protagonisti, ma soprattutto di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non condividono affatto il suo modo di gestire le relazioni e, soprattutto, il motivo che l’ha spinta a cercare l’amore in tv (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA VERITA’ DI ANGELA DI IORIO

“Abbiamo chiesto la sincerità, si vede subito se c’è la passione”, è così che abbiamo lasciato Angela di Iorio che la scorsa settimana a Uomini e donne ha avuto modo di raccontare la sua prima settimana di conoscenza con Benny. Così è stato ribattezzato il cavaliere di 72 anni che è venuto a conoscerla mettendo sul tavolo una bella pensione, una villa e tanti giri per il mondo. La prima settimana è andata bene visto che i due si sono sentiti tutti i giorni con telefonate da 3 o 4 ore alla volta ma solo dopo la scorsa puntata sarebbe arrivata la prova del nove con la loro prima cena. Al centro dello studio la dama, tra le battutine degli opinionisti e le domande di Maria De Filippi, ha raccontato che si è trovata bene a parlare con Benny e che lui l’ha invitata a cena per il loro primo incontro ufficiale dopo ore e ore di telefonate.

COSA E’ SUCCESSO DURANTE LA CENA?

Secondo la dama solo dopo la cena si capirà come potranno andare le cose tra di loro visto che avranno modo di parlare e di toccarsi senza chilometri di distanza pronti a separarli. I fan sanno già che questo sarà il momento clou della puntata di oggi perché non solo Angela di Iorio prenderà posto al centro dello studio per il suo racconto ma toccherà poi a Tina Cipollari e Gianni Sperti dire la loro sull’andamento della relazione con battutine e frecciatine. Benny dirà la sua su Angela e insieme riveleranno i dettagli della cena visto che i due si sono detti romantici e passionali allo stesso tempo e non si sono sbilanciati sul tempo di attesa prima di scambiarsi un bacio o altro. Come andrà a finire la loro conoscenza? Se c’è stato il bacio saranno costretti a lasciare il programma?



