ARMANDO, NOEL E VIVIANA/ Uomini e Donne: la Vesce volta pagina con Alfonso

Armando Incarnato, dopo aver chiuso con Noel Formica, perde anche Viviana Vesce. Dopo aver scoperto che il cavaliere ha cercato di mettersi in contatto con Noel, Viviana ha cominciato a guardarlo con occhi diversi e non fidandosi più di lui si è allontanata aspettando un segnale da parte del cavaliere che, a quanto pare, non c’è stato. La dama ha così deciso di guardarsi intorno e come scrive il blog Isa e Chia ha cominciato a frequentare un altro cavaliere ovvero Alfonso Barone che si è fatto notare in studio sempre per i confronti dai toni accesi con Armando. La dama ha condiviso una foto con il cavaliere sul suo profilo Instagram. “Ciao Alfonso, benvenuto a Milano”, ha scritto la Vesce. Armando, dunque, è rimasto davvero senza pretendenti? Alfonso sarà l’uomo giusto per Viviana? Cliccate qui per vedere la foto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL TRIANGOLO TORNA DI MODA?

Armando Incarnato, Noel Formica e Viviana Vesce sono i tre protagonisti del trono over di Uomini e Donne che hanno dato vita al triangolo amoroso più discusso degli ultimi mesi del programma di Maria De Filippi. Il cavaliere, dopo una frequentazione con Noel e un addio abbastanza movimentato, ha iniziato a frequentare Viviana Vesce che, però, è rimasta delusa dall’atteggiamento di Armando che, anche dopo aver detto pubblicamente addio alla Formica, ha continuato a contattarla anche utilizzando un numero di telefono anonimo. Il cavaliere è così finito sotto accusa con le due dame arrabbiate per il suo atteggiamento e gli opinionisti che non accettano il modo con cui Armando si sta rapportando con le dame. Il triangolo, così, è destinato a finire all’improvviso? Dopo Noel, anche Viviana sembra pronta a percorrere una strada diversa da quella del cavaliere che dovrà dimostrarle un vero interesse per fargli cambiare idea.

ARMANDO INCARNATO RESTA SOLO?

Dopo essersi diviso tra Noel Formica e Viviana Vesce, Armando Incarnato potrebbe restare senza dame al suo cospetto. L’atteggiamento del cavaliere, infatti, non piace a nessuno. Dopo aver ammeddo di aver frequentato la Formica e aver chiuso la loro frequentazione per poi cominciare ad uscire con Viviana, Armando è tornato sui suoi passi senza, tuttavia, uscire allo scoperto pubblicamente. Le due dame sono stanche di dover aspettare la sua scelta. Noel, infatti, ha già voltato pagina cominciando ad uscire con Alessandro con il quale c’è stato anche un bacio mentre Viviana sembra disposta ad aspettarlo, ma solo ad una condizione: “Ho deciso di fermarmi, di non fare più passi avanti, di non cercarlo più e di non ascoltare più i suoi problemi come un’ infermierina. Da ora in poi sarà lui a dovermi dimostrare che mi vuole, se mi vuole, e a corteggiarmi, perché non l’ha mai fatto. Il sentimento più forte che provo adesso? Provo tantissima rabbia ma la provo nei miei confronti, non in quelli di Armando, perché mi sento una stupida”. Armando riuscirà a riconquistarla?



© RIPRODUZIONE RISERVATA