Francesco Monte e Giulia Salemi/ Dalla convivenza a Verissimo: la svolta sarà annunciata in tv?

Francesco Monte e Giulia Salemi sono pronti a convivere? I due stanno insieme ormai da qualche mese e se dobbiamo dirla tutta hanno già convissuto nella casa del Grande Fratello Vip e le cose non andavano proprio bene, forse questo è un passo troppo lungo? I due sono andati avanti con il loro rapporto, si sono conosciuti bene fuori dalla casa soprattutto per via dell’assenza di telecamere ma hanno regalato ai fan baci e coccole proprio via social rendendo la coppia ormai ufficiale così come il loro amore. Lei parla con gli occhi a cuoricino quando parla di Francesco Monte mentre lui si dice finalmente sereno e pronto a buttare giù quel muro che aveva costruito dopo quello che era successo con Cecilia Rodriguez. Finalmente dopo oltre un anno il bel pugliese ha trovato la giusta serenità per andare avanti? Sembra proprio di sì e il prossimo passo potrebbe essere proprio la convivenza.

ACQUISTO A MILANO E ANNUNCIO A VERISSIMO?

In particolare, secondo quanto riporta Spysee.it sembra che i due siano alla ricerca di un appartamento a Milano: “Pare che i due ex concorrenti del ‘Grande fratello VIP’ in questi giorni si stiano dando un gran da fare girando per varie agenzie immobiliari di Milano, per cercare un appartamento in affitto”. I rumors confermano addirittura che la bella gieffina stia addirittura pensando ad un acquisto per mettere insieme un covo d’amore da condividere con Francesco Monte e mettere finalmente radici lontano dalla madre e dalla famiglia che tanta ombra le hanno fatto in questi anni. Come se questo non bastasse, sembra che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in tv visto che, lo stesso sito scrive: “Potremmo rivederli sabato prossimo a ‘Verissimo’ ospiti del salotto di Silvia Toffanin”. Giovedì si registrerà la nuova puntata, sarà a quel punto che scopriremo la verità?

