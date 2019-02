Genoveffa Jenny Darone, chi è la moglie di Lorenzo Insigne/ “Tu che hai reso bella da morire la mia vita”

Genoveffa Darone è la moglie di Lorenzo Insigne e che ha regalato al campione del Napoli i due doni più belli ovvero i figli. Bellissima e giovanissima, Genoveffa che tutti chiamano Jenny, è riuscita a conquistare il cuore dell’attaccante che, con lei, ha deciso di convolare a nozze e formare subito una famiglia per avere quella stabilità di cui hanno bisogno tutti i calciatori. L’amore tra Genoveffa Darone e Lorenzo Insigne ha origini lontanissime. I due, infatti, si sono conosciuti quando erano ancora molto giovani. Il calciatore del Napoli e la moglie si sono conosciuti durante l’adolescenza quando lei andava ancora a scuola. I due, però, si sono fidanzati solo sei anni dopo quando, dopo essersi allontanati per le circostanze della vita, si sono rincontrati grazie ad alcuni amici in comune. Dopo un fidanzamento di sette mesi, i due si sono sposati diventando poi genitori di due figli, Carmine, nato nel 2013, e Christian (2015).

GENOVEFFA DARONE: LE DEDICHE DI LORENZO INSIGNE

Spietato in campo, ma super romantico sui social con la moglie Genoveffa Darone. Lorenzo Insigne, lontano dai campi di gioco, mette da parte lo spirito combattivo per trasformarsi nell’uomo innamorato della sua dolce metà. Oltre a dedicare gol alla moglie, come ha fatto nel 2018 in occasione del gol contro il Liverpool, il fantasista del Napoli dedica anche delle meravigliose parole alla moglie su Instagram. Sotto la foto di un romantico bacio, infatti, Insigne ha scritto: “A te che hai reso la mia vita bella da morire . A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei”, prendendo in prestito le parole della canzone di Jovanotti “A te”.

LORENZO INSIGNE GELOSISSIMO DELLA MOGLIE GENOVEFFA DARONE

Non solo innamorato, ma anche super geloso della moglie Genoveffa Darone al punto da essere caduto nella rete de Le Iene Show che, con la complicità di Jenny, hanno organizzato uno scherzo perfetto di cui Insigne è stato vittima. Il calciatore del Napoli, nella puntata odierna de Le Iene Show, tirerà fuori tutta la sua gelosia nei confronti della moglie che fingerà di dover partecipare ad un film. Bellissima, Jenny Darone avrebbe tutte le carte in regola per poter fare l’attrice, ma la notizia non farà assolutamente piacere al calciatore. La signora Insigne, dunque, è pronta per tirare fuori, anche per finta, le sue doti artistiche.



