Meghan Markle e Kate Middleton rivali/ “Crisi di nervi per la moglie di William”

Meghan Markle e Kate Middleton rivali non solo nello sport, ma anche nella vita. Entrambe bellissime e sportive, Kate e Meghan hanno già vinto la medaglia più importante conquistando il cuore di William e Harry. Tuttavia, dietro i sorrisi e le chiacchiere di cortesia si nasconderebbe un rapporto non serenissimo tra le due cognate al punto che secondo quanto riporta New Idea citando alcune fonti vicine alla Duchessa di Cambridge, la moglie dell’erede al trono sarebbe sull’orlo di una crisi di nervi. La Middleton, infatti, sarebbe stata vista piangere e il motivo della sua crisi sarebbe proprio Meghan che criticherebbe il suo ruolo di madre di George, Charlotte e Louis. La Markle che per suo figlio avrà l’aiuto della madre, infatti, non condividerebbe la scelta di Kate e William di affidare i bambini alle cure di una tata professionista, Maria Borrallo. La Markle, inoltre, non approverebbe che i cognati trascorrano diverso tempo lontani dai figli per gli impegni istituzionali. Di fronte alle critiche velate della Markle, la Middleton sarebbe andata in crisi. In Inghilterra, l’argomento sta scatenando numerose discussioni tra i diversi partiti: da una parte c’è chi si schiera con la moglie di Harry e dall’altra c’è chi difende Kate, responsabile dell’educazione dell’erede al trono (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

George Clooney si schiera con Meghan Markle

Meghan Markle continua ad essere nel mirino del gossip e non solo. La duchessa di Sussex, incinta al settimo mese di gravidanza, continua ad essere attaccata su più fronti. Oltre alla faida con la famiglia d’origine, l’attrice americana si ritrova a dover affrontare anche una serie di problemi a Kensington Palace dove le tensioni con Kate Middleton si fanno sempre più insistenti. Stando ad alcune indiscrezioni, tra le due non scorrerebbe buon sangue proprio come si vociferava qualche mese fa. In particolare lo scorso anno, durante il Royal Foundation Forum, William avrebbe raccontato cosa è successo davvero tra le due duchessa. Per fortuna a starle vicino ci sono gli amici di vecchia data che alla rivista People hanno raccontato di essere molti preoccupati per la saluta di Meghan e del nascituro in arrivo. “Sta sopportato bugie, menzogne ​​e bullismo globale” hanno detto gli amici come del resto aveva sottolineato nel 2016 il principe Harry contrariato dalla onnipresenza della stampa internazionale nella loro vita privata. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“La stanno inseguendo ovunque, viene perseguitata e diffamata”

Meghan Markle continua ad essere la protagonista del gossip e delle indiscrezioni provenienti da Londra. Secondo le ultime provenienti da Buckingham Palace, infatti, la Regina Elisabetta non la vedrebbe affatto di buon occhio e sarebbe addirittura ansiosa di approvare un eventuale divorzio dal Principe Harry. Non tutti però la attaccano. C’è chi, anzi, oggi ha preso parola per difenderla. Stiamo parlando di George Clooney che, come riporta il Magazine Who, ha deciso di intervenire in difesa della Duchessa del Sussex: “È una donna incinta di sette mesi e viene perseguitata proprio come Lady Diana – ha dichiarato l’attore durante un evento – la storia si ripete e abbiamo visto come va a finire”. Clooney si è così scagliato contro i media inglesi, aggiungendo: “La stanno inseguendo ovunque, viene perseguitata e diffamata”.

George Clooney: “Meghan Markle sta subendo un processo ingiusto!”

Nel suo intervento, George Clooney si è anche espresso in merito alla presunta lettera che, secondo il padre della Duchessa, Thomas Markle, Meghan gli avrebbe inviato dopo la sua decisione di non partecipare alle sue nozze: “Non vi dico quanto è frustrante vedere pubblicata una lettera di una figlia al padre. – ha ammesso la star di Hollywood, per poi aggiungere – Meghan sta subendo un processo ingiusto e penso sia da irresponsabili”. D’altronde, per Clooney attaccare una donna nel pieno della gravidanza non è affatto cosa giustificabile. Una condizione che l’attore ben conosce, visto che da pochi mesi sua moglie Amal ha messo al mondo i suoi bambini. C’è inoltre da sottolineare l’amicizia che lega George e Amal al Principe Harry e a Meghan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA