GIAN BATTISTA E CLAIRE/ Uomini e Donne Trono Over: “Siamo andati dalla Polizia!”

Gian Battista e Claire hanno dato modo di portare avanti un nuovo “teatrino” televisivo durante la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, ha messo in mezzo anche la Polizia: “Io e lei siamo andati alla Polfer, la Polizia Ferroviaria. Perché volevamo visionare i filmati per capire chi aveva fatto quel video, chi ci aveva registrati. Non è un video amatoriale, è un video professionale. La Polfer ci ha anche accolto e risposto che bisogna richiedere un permesso. Quel video è professionale perché si sente troppo bene la voce. Ma come hanno fatto a prendere così bene le voci? Se Gianni Sperti mi dice chi gli ha mandato quel video evitiamo la ricerca…”. Successivamente l’uomo, ha avuto modo di mostrare tutto il suo rammarico: “I miei sentimenti per questa donna non esistono più. È stato un incidente di percorso, non m’interessa più andare avanti con questa relazione”. Di seguito Gian Battista, ha anche confidato che deciderà in questi giorni, se rimanere o meno in trasmissione. Anche Claire vuole rimanere: “Il mio progetto è uscire di qui innamorata!”. “Accomodati… se ritieni di essere in buona fede su tutto…”, risponde Maria De Filippi. “Tu sei molto buona e gentile… loro vogliono restare!”, replica Gianni Sperti. Tina Cipollari invece la apostrofa come bugiarda mentre il pubblico in rivolta le suggerisce di andare fuori. “Lei è una mente diabolica!”, conclude invece la ruspante ex vamp. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

PROTAGONISTI ANCHE OGGI

Gian Battista e Claire, sono stati nuovamente protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dopo l’ipotetica truffa ai danni del programma. I due si sarebbero messi d’accordo fuori dal dating show e la redazione, ha ricevuto un video che “denunciava” questa cosa. Il cavaliere esordisce: “Io non ci sto! Sono arrivato a Uomini e Donne per trovare una donna che mi vuole bene, non voglio una donna che mi cambia come vuole lei”. Maurizia e Umberto si sono visti dopo 15 giorni di telefonate. Lui aveva ricevuto un messaggio da Claire: “Io non faccio il terzo incomodo proprio per nessuno! Uno dei due racconta delle grandi cazzat*”. “Mi hai consigliato tu la frequentazione con Claire…” suggerisce Umberto confrontandosi con Gian Battista. “Sei una donna molto pericolosa, hai una mente diabolica, sei una stratega!”, replica Tina Cipollari nei confronti di Claire. “Il più pulito c’ha la rogna!”, risponde invece Gianni Sperti. “Claire, fagli vedere tutti i messaggi che hai… io sono trasparente e sono stato abbagliato dal tuo amore”, chiarisce Gian Battista. “Se fossi vostro figlio mi vergognerei! Alla vostra età… quando metterete giudizio?”, chiede ancora Sperti. Claire intanto, confida che Gian Battista perdeva sempre la “brocca” quando stavano insieme. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

COLPO DI SCENA

Colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi torna ad ospitare in studio per nuovi chiarimenti Gian Battista e Claire. La coppia, la scorsa settimana, è finita nel mirino delle critiche per la segnalazione di un fan del programma che li ha filmati mentre concordavano dei comportamenti da avere nello studio di Canale 5. Lei, in settimana, ha inviato un video nel quale spiega la sua versione e attacca Gianbattista. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Continua a mandarmi messaggi continuamente perché è ancora innamorato. Il suo è un amore malato ma lui è una persona che non accetta. Piange, ricatta e ho molti messaggi a questo riguardo.” Accuse importanti quelle di Claire che trovano in studio la replica di Gian Battista.

GIANNI SPERTI E MARIA DE FILIPPI SBOTTANO CONTRO LA COPPIA

Il cavaliere di Uomini e Donne dice la sua su quanto accaduto la scorsa settimana: “Io ho potuto capire rivedendo il video che lei mi stava facendo capire che le mie reazioni imprevedibili non erano sufficienti a garantire un trio in studio in cui lei era la contesa e io e Umberto i due innamorati.” In studio entra anche Claire, che difende la sua posizione e dice di essere tornata per ricominciare da zero, anche con Gian Battista. Gianni Sperti non crede affatto alla dama e anzi la accusa di continuare ad essere finta: “Hai avuto il barbaro coraggio di continuare a fingere, pianifichi tutto quello che devi dire”. La situazione si complica quando viene tirato in ballo anche Umberto, che sembra non capire la situazione, nonostante gli venga spiegata più volte da Maria De Filippi. Tanto che la conduttrice si infuria: “Ma non lo so, io credo di parlare italiano!”



