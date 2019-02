IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 12 febbraio: Adela in grave pericolo

Una puntata ricca di colpi di scena è quella de Il Segreto che andrà in onda tra pochissimo su canale 5. Oltre al triangolo formato da Elsa, Isaac e Antolina, al centro della puntata serale della soap opera spagnola, ci sarà anche la vita di Adela. Quest’ultima è in gravissime condizioni e la sua vita è appesa ad un filo dopo essere stata colpita da un uomo ossessionato da lei. La donna, però, rischierà ancora quando l’uomo si travestirà da dottore intrufolandosi nella clinica per terminare ciò che ha iniziato. Nel frattempo, Julieta continua ad avere dubbi su Fernando: da una parte nutre dubbi anche su Prudencio, ma dall’altra non sa se sia il caso di fidarsi davvero del Mesìa. Di Raimundo, invece, partito per cercare Donna Francisca, non ci sono ancora tracce, ma Mauricio è pronto a scoprire dove si trovi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ISAAC SPOSA ANTOLINA

Isaac è pronto a sposare Antolina. Il giovane carpentiere, pur essendo innamorato ancora di Elsa, parlando con Don Anselmo capisce che l’unica soluzione è sposare Antolina che aspetta un figlio. La notizia della gravidanza della giovane, infatti, si è ormai diffusa a Puente Vejo e, per riparare all’errore fatto, Isaac è pronto a convolare a nozze con Antolina. Per il giovane carpentiere, però, non è assolutamente una scelta facile. Isaac, infatti, non riesce a dimenticare Elsa che, invece, non riuscendo ad accettare la situazione, è pronta a lasciare definitivamente Puente Vejo. A convincerla a restare nel piccolo paesino spagnolo è Marcela. Elsa, tuttavia, pur accettando se ne pentirà quasi subito. Il motivo? Tornando a casa, infatti, si troverà di fronte a ciò che non avrebbe mai voluto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NUOVO APPUNTAMENTO SERALE CON IL SEGRETO

Le emozioni de Il Segreto non si fermano. Martedì 12 febbraio, i fans della soap opera spagnola sono attesi da un doppio appuntamento: oltre a quello quotidiano delle 16.20 su canale 5, infatti, alle 21.25 su Rete 4 va in onda una puntata serale che vedrà al centro della trama Elsa. Quest’ultima, dopo aver scoperto che è Isaac il padre del bambino che aspetta Antolina, non riesce più ad accettare la situazione e si dice pronta a prendere una drastica decisione. Julieta, nel frattempo, metterà alle strette Fernando, sempre più sospettosa a causa del suo atteggiamento. A Puente Vejo, inoltre, la scomparsa di Raimundo, preoccuperà gli abitanti, ma cosa accadrà nel dettaglio nella puntata che andrà in onda prima di Una Vita? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA SCOPERTA DI ELSA

Il nuovo triangolo de Il Segreto formato da Elsa, Isaac e Antolina continua ad appassionare il pubblico italiano. Dopo aver scoperto che Antolina è incinta, Elsa scopre anche che il padre del bambino è Isaac. La giovane tenta di accettare la situazione, ma di fronte all’impossibilità di poter vivere felice con Isaac decide di lasciare definitivamente Puente Vejo. Marcela, però, facendo leva sui suoi sentimenti, riesce a convincerla a restare e a non arrendersi cercando un confronto per chiarirsi con Isaac e Antolina. Quest’ultima, nel frattempo, non riesce ad accettare di essere vista come una nemica da Elsa e di non essere ricambiata da Isaac. Elsa, convinta da Marcela, decide di fare un tentativo per trovare un punto d’incontro con loro, ma quando arriva a casa, trova una scena che non le piace.

JULIETA MINACCIA FERNANDO

Dopo essersi concessa a Fernando, Julieta riceve dal Mesìa tutte le prove per individuare il vero assassino di Saul. La donna comincia ad indagare scoprendo che tutte le prove portano a Prudencio. Cercando tra gli oggetti del marito, la Uriarte trova anche la pistola dal quale è partito il proeittile che ha colpito Saul. Julieta, però, non si fida ancora di Fernando e nutre dei dubbi sulla pistola che ha trovato tra le cose di Prudencio. Decide così di mettere alle strette il Mesìa per scoprire se la stia ingannando e lo minaccia con una pistola. Onesimo e Hipolito, nel frattempo stanno avendo dei problemi ad installare l’emittente mentre Gracia è preoccupata…



