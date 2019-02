Isola dei Famosi 2019/ Doppio gioco di Yuri, Jeremias e Soleil risollevano gli ascolti?

Sarah Altobello e Yuri Rambaldi sono gli attuali protagonisti numero uno dell’Isola dei Famosi 2019. Il programma che non riesce ad interessare il pubblico in alcun modo, proprio nel corso della sua prima serata di domenica, ha visto un particolare momento “hot” dopo il balletto-spogliarello con protagonisti i due. Mentre lui pare aver chiesto agli amici di votarlo per tornare in Italia, lei ha paura di far cattiva figura con i genitori a casa. Proprio ieri, la madre di lei in diretta a Pomeriggio 5, ha versato delle lacrime nel ricordare i sacrifici portati avanti dalla figlia per diventare famosa ed entrare nel patinato mondo dello spettacolo. Nel frattempo in Honduras, Sarah ci è rimasta molto male anche per le “offese” di Kaspar Capparoni. Ed infatti l’attore, l’ha considerata “inutile”. In difesa dell’uomo, sempre da Barbara d’Urso, la moglie del naufrago ha cercato di chiarire la sua posizione. La mamma dell’Altobello però, dopo avere sentito lo sfogo della figlia in confessionale, non è riuscita a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere per aver visto la “sua bambina” in un momento di fragilità.

Isola dei Famosi 2019, il doppio gioco di Yuri

Per quanto riguarda Yuri Rambaldi invece, lo scoop parte da Pomeriggio 5 e arriva fino all’Honduras. Secondo Roger Garth infatti, il giovane spogliarellista avrebbe regalato un anello alla sua ex fidanzata prima di partire. A tal proposito infatti, avrebbero perfino dovuto fare una vacanza insieme ma lui avrebbe rinunciato per partecipare all’Isola dei Famosi 2019. Proprio Garth, avrebbe parlato con questa ex di Yuri che si chiedeva proprio chi fosse la sua attuale fidanzata, vista anche nel corso della prima serata di domenica. Yuri quindi, potrebbe fare il doppio gioco tenendo il piede in due scarpe. Vedremo cosa accadrà! Nel frattempo, sono anche sbarcati in Honduras Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge che stanno tentando di risollevare le sorti del programma. Ed infatti l’ex corteggiatrice, ha già puntato Stefano Bettarini, affermando di trovarlo molto carino. La fidanzata Nicoletta presente in studio nel corso della prima serata, si è dichiarata molto serena, credendo nei sentimenti del suo fidanzato: “Il nostro amore è talmente forte che lei può andare lì e fare quello che vuole”, ha dichiarato la Larini.

