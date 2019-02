Ronn Moss a Pomeriggio 5 / Da Beautiful alla musica: l’ex Ridge Forrester sarà in tour in Italia

Grande sorpresa nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha annunciato un grande ospite nel suo salotto, stiamo parlando di Ronn Moss, attore americano ben noto per essere stato per molti anni il volto di Ridge Forrester in Beautiful. Oggi non è più lui ad interpretare Ridge. Nella sua vita ci sono state infatti tante novità e soprattutto il ritorno al suo primo amore: la musica. L’attore, che è stato a Sanremo in occasione del Festival, sta organizzando un tour italiano. “U.S.A. meet’s ITALY” è il suo inedito dedicato all’Italia che lo vedrà impegnato come cantante e che , brano al quale seguirà la pubblicazione di un EP di cover. Intervistato, ai microfoni di sky Tg24, Moss ha svelato: “Il mese prossimo sarò in tour in Australia, poi mi sto preparando per una commedia romantica che gireremo in Puglia e quindi lavoreremo a una serie TV in uscita. Il mio futuro sarà recitazione, produzione e tour musicali.”

RONN MOSS: “BEAUTIFUL? NON HO PIU’ TEMPO DI VEDERLO”

Quello di Beautiful è ormai un capitolo chiuso per Ronn Moss. Tanto che, l’attore dichiara: “Non seguo e non avrei comunque il tempo di guardare Beautiful e poi Ridge è interpretato da un altro attore ora.” L’attenzione si sposta ancora una volta sulla musica e sul tour che lo vedrà impegnato a breve anche in Italia. Ronn Moss svela anche qualche anticipazione in merito alle canzone nelle quali si esibirà nel corso dei concerti: “È un repertorio di brani classici della tradizione americana e italiana, motivo per cui il tour si chiama “USA meets Italy”. E’ un tributo ad alcune di queste canzoni iconiche e alle persone che le hanno rese famose.” conclude.

