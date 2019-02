Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni 12 febbraio: Blanca al bivio, sceglierà Samuel o Diego?

Blanca tra Samuel e Diego. La figlia di Ursula, dopo aver sposato Samuel, continua ad essere innamorata di Diego che, però, per non turbare la serenità di suo fratello, ha deciso di allontanarsi. Diego, dopo aver incontrato Bianca, le dice addio promettendole che, quando tornerà, non sarà più innamorato di lei. Le parole di Samuel spezzano il cuore di Blanca che, però, incinta del suo primo figlio, decide di accettare la decisione del cognato e di trascorrere la sua vita accanto al marito. Samuel, però, si rende conto che qualcosa non va e, su consiglio di Liberto, pensa di fare un regalo a lei e al bambino che porta in grembo. Rosina e Liberto, nel frattempo, superata la sofferenza del non poter avere figli, ritrovano la loro armonia e si dicono felici anche se non potranno allargare la famiglia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA NUOVA VITA DI ANTONITO

Antonito non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo amore con Lolita. Il figlio di Ramon vuole convolare a nozze con la domestica, l’unica donna che è riuscita a conquistare il suo cuore. Prima di pronunciare il fatidico sì, però, Antonito vuole riuscire a ricostruire la sua vita professionale. Per le mani, Antonito ha un affare con l’assessore Gutierrez. Per conquistare la sua fiducia, però, Antonito chiede l’aiuto di Lolita che accetta di collaborare per organizzare al meglio la giusta accoglienza. La storia d’amore tra Antonito e Lolita, dunque, procede a gonfie vele. Con l’appoggio di Trini sono riusciti a conquistare anche la fiducia di Ramon. L’unica che ancora non riesce ad accettare la relazione è Maria Luisa: la fidanzata di Victor si piegherà per la felicità del fratello? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

I PROBLEMI DI CUORE DI BLANCA ED ELVIRA

Martedì 12 febbraio, alle 22.25, Rete 4 trasmette una nuova puntata serale di Una Vita, la soap opera spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano nonostante l’arrivo di nuovi personaggi. Dopo l’addio di Cayetana e Teresa, ad Acacias, sono arrivati nuovi protagonisti con vite tormentate e che, ogni giorno, appassionano gli amanti delle soap. Nella puntata di questa sera, al centro della trama, ci sarà l’addio struggente tra Blanca e Diego. Nonostante i due si amino, il matrimonio della figlia di Ursula con Samuel rappresenta un ostacolo al loro rapporto e per evitare tragedie, Diego ha deciso di partire. Prima di farlo, però, farà una promessa alla donna che ama. I problemi di cuore tormentano anche Elvira, tornata ad Acacias per riconquistare l’amore di Simon, ormai marito di Adela. Anche tra i due, nella puntata in onda dopo Il Segreto, ci sarà un intenso confronto, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

UNA VITA: L’ADDIO TRA BLANCA E DIEGO

Blanca continua a dividersi tra il marito Samuel, Diego e la sorella Olga. Oltre a cercare di far ambientare la sorella ad Acacias, la figlia di Ursula sta tentando di dimenticare Diego, l’uomo che ama davvero, ma a cui deve rinunciare essendo sposata con il fratello Samuel. Durante una passeggiata, Blanca si imbatte in Diego che sta cercando in tutti i modi di dimenticarla per amore del fratello. Diego decide così di dire addio alla donna che ama promettendole che, quando tornerà, non sarà più innamorato di lei. Una promessa che Blanca accetta anche se, in cuor suo, sa che non potrà mai smettere di amarlo. Nel frattempo, l’atteggiamento di Olga crea dei sospetti in Blanca che comincia a pensare che la madre Ursula abbia ragione sulla sorella: Olga vuole farle del male?

IL DURO CONFRONTO TRA ELVIRA E SIMON

Elvira non riesce ad accettare di non poter più avere l’amore di Simon neanche come sua amante e decide di andare a casa di Celia per chiedere scusa al domestico. Il marito di Adela, però, la caccia in malo modo non volendo più avere a che fare con lei. Elvira riuscirà a rassegnarsi? Nel frattempo, Martin accompagna Servante al porto per evitare che perda la nave per Cuba mentre Antonito, deciso a riprendere in mano la propria vita professionale, racconta a Lolita l’affare che ha per e mani. La domestica decide di aiutarlo cercando di accogliere nel migliore dei modi l’assessore Gutiérrrez che dovrebbe concere al figlio di Ramon l’autorizzazione per costruire il monumento in onore dei Caduti.



