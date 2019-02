Uomini e Donne/ Teresa verso la scelta: “Le persone che hanno un senso le incontri…”

Tutto pronto per la scelta serale di Teresa Langella. La tronista del trono classico di Uomini e Donne, questo venerdì sera sarà la protagonista indiscussa del primo appuntamento in prime time del famoso dating show in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale 5. Teresa ha 26 anni e vive in provincia di Caserta. È semplice e di cuore anche se a volte, probabilmente per paura di soffrire, maschera un po’ le sue emozioni. “Per me esiste quella persona che quando la guardi dici: è lui. Io spero di riuscire a guardarlo e capire che è lui”. Nel famoso castello, la ragazza si troverà a dovere prendere la sua decisione tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Negli ultimi quattro mesi trascorsi a Uomini e Donne, dopo avere conosciuto tanti ragazzi, ha fatto una bella “scrematura”, riducendo il numero solamente a due. “Le persone che hanno un senso non le incontri facilmente secondo me – spiega Teresa – ed è per questo che sono qui”. Adesso per Teresa è arrivato il momento della scelta. Per poter decidere, passerà del tempo con loro in una dimora storica: una bellissima villa. In questo luogo incantato, la tronista passerà dei momenti importanti e alla fine sceglierà chi dei due potrà essere il compagno della sua vita. Sarà lei a svelare la sua scelta, ma fino all’ultimo non saprà se il suo prescelto la sceglierà e si presenterà alla festa da sogno nel castello. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Tutto è pronto per lo speciale la Scelta di Uomini e donne che andrà in onda dal 15 febbraio su Canale 5 con la prima tronista pronta al grande passo ovvero Teresa Langella. La napoletana ha messo insieme i due corteggiatori che le hanno fatto battere il cuore, coloro che l’hanno tenuta sulla corda e che, in alcuni tratti, le hanno fatto paura, ma chi dei due sarà la scelta? In questi giorni è stato detto di tutto su di lei e su quello che è successo nel castello ma sembra che alla fine solo ieri sera sia andata in scena la grande festa con tanto di fidanzamento e sì (o no) da parte di quello che lei stessa ha scelto. Alla festa hanno partecipato alcuni ospiti a cominciare da Gemma Galgani passando per Giulia De Lellis e Anahi, ma anche Tina Cipollari e una delle coppie storiche del programma ovvero quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. A loro si sono uniti anche i “nuovi” Andrea Cerioli e la sua Arianna, Sossio Aruta e la sua Ursula. Tutti pronti a testimoniare il loro amore ed essere da supporto a quello nuovo di Teresa Langella e…. Lo scopriremo solo venerdì sera. (Hedda Hopper)

Ormai ci siamo quasi: Clarissa Marchese e Federico Gregucci stanno ultimando i preparativi per il loro matrimonio, che si terrà a Caserta il 30 maggio di quest’anno. L’ex tronista di Uomini e Donne è emozionatissima e sta trascorrendo questi mesi volando da Miami, dove vive da tempo con Federico, all’Italia. Nelle ultime ore ha voluto condividere con i fan le ultime novità in merito all’organizzazione delle nozze e a ciò che avverrà subito dopo. Clarissa ora è in America, ma a breve tornerà in Italia: “Verrò in Italia la prima settimana di marzo, conto di stare 20 giorni così da ultimare tutto per il matrimonio. – racconta attraverso le sue stories su Instagram – Poi a maggio per i miei 2 addii al nubilato”. E a chi le chiede quale stile ha scelto per il matrimonio, la Marchese svela: “Di americano nelle nozze ci sarà poco, pochissimo… forse soltanto una cosa”.

CLARISSA E FEDERICO, UN FIGLIO SUBITO DOPO LE NOZZE

Non si sbilancia molto sui dettagli delle sue nozze Clarissa Marchese. L’ex tronista di Uomini e Donne confessa però che “Il rito sarà religioso” e che “Abbiamo scelto Caserta perché mi sono innamorata della location. In più abbiamo preferito farlo un po’ a metà strada, né da me, né da lui”. L’argomento si sposta poi su ciò che accadrà dopo le nozze e, a chi le chiede quando arriverà un figlio, lei svela: “Subito dopo il matrimonio”. Tanto che Federico e Clarissa stanno già pensando ai possibili nomi dei loro futuri figli: “Nomi? È guerra aperta a casa Marchesucci. – ammette l’ex di Uomini e Donne – Non ci troviamo tanto d’accordo coi nomi… ma un punto d’incontro lo troveremo”. Infine, a chi le chiede coda non sopporti del suo fidanzato, ammette: “Che non aiuta per niente, ma proprio per niente in casa. Posso dire solo questo di negativo, del resto è semplicemente perfetto! Sono stata davvero fortunata”.



