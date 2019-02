UOMINI E DONNE / Barbara De Santi esce con Roberto: “Lo controllo, non voglio che mi tradisca!” (Trono Over)

“A differenza di quando detto da una signora bionda che sta qui da 10 anni, io da quando sono tornata ho conosciuto sei barra sette persone”. È con questa frecciatina a Gemma Galgani che Barbara De Santi, nel corso della nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne, ammette di essere nel pieno di una bella conoscenza con un nuovo cavaliere. Stiamo parlando di Roberto che oggi è al centro dello studio di fronte a lei. “Ci stiamo conoscendo, sta andando bene. Il problema sarà fuori da qui che devo controllarlo, perché lui è uno che piace. Sappiate che i professionisti, secondo una statistica, tradiscono durante gli intervalli” ammette la De Santi. Roberto cerca di smentirla e farle però capire che adesso è presto per parlare in questo modo, visto che si stanno ancora conoscendo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VIVIANA TRA NOEL E ARMANDO

Dopo la fine, molto brusca, della frequentazione con Noel Formica, Armando Incarnato ha deciso di iniziare una seria conoscenza con Viviana Vesce. Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, solo qualche tempo prima, aveva voluto chiudere con lei ogni rapporto, scontrandosi anche in studio. Nel corso dell’ultima puntata sono però arrivate le scuse per Viviana che, pur essendo interessata a lui, ammette di non fidarsi. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, dove confessa tutte le sue perplessità a riguardo. “Ho deciso di fermarmi, di non fare più passi avanti, di non cercarlo più e di non ascoltare più i suoi problemi come un’ infermierina. – ammette Viviana – Da ora in poi sarà lui a dovermi dimostrare che mi vuole, se mi vuole, e a corteggiarmi, perché non l’ha mai fatto.”

VIVIANA E ARMANDO, SORGONO NUOVI PROBLEMI

Viviana Vesce ammette, anzi, di provare del risentimento nei confronti di Armando. “Il sentimento più forte che provo adesso? Provo tantissima rabbia ma la provo nei miei confronti, non in quelli di Armando, perché mi sento una stupida” confessa la dama di Uomini e Donne. È per questo che aggiunge: “Io sto provando a fidarmi di lui ma forse sono un’ingenua: non mi ha mai dimostrato niente e voglio darmi del tempo.” Viviana ha quindi deciso di continuare la conoscenza con Armando ma di farlo con i piedi ben saldati a terra, senza farsi illusioni o impiegare troppi sentimenti. Il cavaliere riuscirà a faròe cambiare idea sul suo conto dopo tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane tra lui e Noel?



