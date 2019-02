Aaron Nielsen / Video, dopo lo scontro con Capparoni c’è la sorpresa della madre Brigitte? (Isola dei Famosi)

Non è tra i concorrenti più “in vista” in quest’Isola dei Famosi 2019, tuttavia non sono pochi i telespettatori che fanno il tifo per Aaron Nielsen. È proprio la sua semplicità e l’educazione finora mostrata ad aver conquistato quella parte del pubblico a casa che spera nella sua vittoria. Sull’Isola, Aaron è riuscito a creare delle belle amicizie, come quelle con Marco Maddaloni e Ghezzal. Eppure non con tutti è nata una vera e propria complicità. Nella diretta dell’Isola dei Famosi andata in onda domenica scorsa, Aaron Nielsen si è scontrato con Kaspar Capparoni a causa di alcune incomprensioni nate sull’Isola dei pirati, dove il gruppo del leader è rimasto per una settimana lontano dalla ciurma.

LO SCONTRO CON KASPAR CAPPARONI

Aaron Nielsen, la scorsa settimana, ha avuto un forte confronto con Kaspar Capparoni, ormai soprannominato il Generale dell’Isola dei Famosi 2019. L’attore avrebbe più volte dato ordini ad Aaron che, nel corso della diretta di domenica, ha deciso di replicare e spiegare il suo fastidio. “Tutte le volte che sono andato a pescare l’ho fatto perché mi fa piacere, è una cosa che mi piace fare e bisogna andare in due. – ha raccontato il figlio di Brigitte Nielsel all’Isola, per poi aggiungere – L’unica cosa che secondo me non è tanto corretta è il modo in cui si dicono le cose. Uno può dire ‘vieni a pescare’ ma è sempre il modo in cui lo dici. Secondo me durante la settimana non hai avuto modi carini, come quando mi hai detto ‘alza il cu*o!’, non è carino”. I due sono poi riusciti a chiarire ma il distacco questa settimana è parso evidente a molti telespettatori. (Clicca qui per il video dello scontro)

“VOGLIO RIMANERE ALL’ISOLA DEI FAMOSI PERCHÈ…”

Nonostante il suo carattere riservato e forse schivo rispetto ad altri naufragi dell’Isola dei Famosi 2019, Aaron Nielsen è davvero motivato a portare a termine e nel migliore dei modi questo percorso. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata prima della partenza per l’Honduras a Nuovo Tv. “Sono spinto dalla curiosità di mettermi alla prova in un ambiente totalmente nuovo. – ha ammesso – E poi voglio vivere un’avventura fuori dagli schemi. Non mi spaventa nulla in particolare, anche se la fame sarà la vera difficoltà per me, visto che amo molto mangiare.”



