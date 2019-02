ABDELKADER MOHAMED GHEZZAL/ “Ho avuto più donne io di Cassano” (Isola dei Famosi 2019)

Abdelkader Mohamed Ghezzal è stato uno degli indiscussi protagonisti dell’ultima puntata de L’Isola del Famosi 2019. Il reality show, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, continua a regalare sorprese tra abbandoni, come quello di Francesca Cipriani, e ritiri. Il cibo scarseggia e le condizioni precarie sull’isola spingono i naufraghi a continui litigi, a volte anche per un semplice chicco di riso. Proprio per il riso è stato al centro di una polemica scoppiata all’interno del gruppo dei naufraghi uniti contro Ghezzal e Marco Maddaloni “colpevoli” di aver fatto arrivato poco riso. “E’ vero, mi volevo mangiare tutto io il riso” ha ironizzato il calciatore durante la diretta; un commento che spinge il compagno Marco Maddaloni ad invitarlo a darsi una regolata. Le parole di Maddaloni però non hanno l’effetto desiderato, anzi Ghezzal prende parola per precisare di essere stato sempre altruista ed attento al gruppo.

Abdelkader Mohamed Ghezzal ha rischiato la nomination

Durante la scorsa puntata de L’Isola, Abdelkader Mohamed Ghezzal ha rischiato per poco di finire in nomination. L’ex giocatore del Como, infatti, ha ricevuto lo stesso numero di voti avuti dall’attore Kaspar Capparoni. A questo punto a decidere il futuro dei naufraghi è stato il leader della settimana Marco Maddaloni che ha naturalmente messo in salvo l’ex calciatore mandando così al televoto Capparoni, Yuri Rambaldi e Sara Altobello. Durante il nuovo appuntamento di mercoledì 13 febbraio scopriremo chi tra loro dovrà abbandonare per sempre L’isola dei famosi. Intanto poco prima di entrare all’Isola, il giocatore ha rilasciato una serie di dichiarazioni alla stampa rivelando di aver avuto un numero altissimo di donne nella sua vita.

Abdelkader Mohamed Ghezzal: “ho avuto più donne io di Cassano”

L’ex giocatore, che durante la sua carriera agonistica ha giocato nel Crotone, Siena, Bari e Parma, prima di partire per l’Honduras ha rilasciato una serie di dichiarazioni che tanto hanno fatto discutere. In particolare Ghezzal ha rivelato di aver avuto molte più donne di Antonio Cassano. Ricordiamo che il calciatore barese, in occasione dell’uscita di un suo libro aveva dichiarato di aver avuto circa 600/700 donne; un numero altissimo che Ghezzal avrebbe ampiamente superato. “Cassano? Mente, ho avuto più donne io nella mia vita di quante ha detto di averne mai avute lui“, queste le parole pronunciate dall’ex calciatore che, manco a dirlo, sono finite immediatamente sulle pagine di tutti i settimanali di gossip. Al di là della carriera amorosa, Ghezzal sta facendo una buona Isola anche se le difficoltà non mancano neppure per lui.



