Alba Parietti/ “Avrei voluto partecipare all’Isola dei famosi 2019”

Nell’ultima puntata del’Isola dei famosi, andata in onda domenica 10 febbraio, Alba Parietti a preso le difese di Yuri Rambaldi. Durante la festa di compleanno di Stefano Bettarini, Yuri si è cimentato in uno spogliarello con Sarah Altobello. Il ballo hot ha scatenato polemiche: “L’idea di sottomettere così la donna non è un bell’esempio”, hanno detto Jo Squillo e Marina La Rosa. In studio Alba e Alda D’Eusanio hanno difeso il ragazzo: “Non facciamo le bacchettone. Io voglio fondare un partito per salvaguardare Yuri in questa trasmissione. Lui è animalesco, va oltre… È greve ma è molto divertente. Va per conto suo”, ha detto la Parietti, che molto probabilmente dovrà dire addio al suo protetto, che è finito nuovamente in nomination dove aver chiesto espressamente di essere nominato. La Parietti si è anche offerte di trovare un nuovo ragazzo alla fidanzata di Yuri, che non ha particolarmente apprezzato lo show di Rambaldi: “È uno spettacolo imprevedibile , te lo trovo io un altro ragazzo”.

Alba Parietti: “Avrei voluto partecipare all’Isola”

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Alba Parietti ha confessato che avrebbe voluto partecipare all’Isola dei Famosi come concorrente: “Fra tutti i reality mi sarebbe piaciuto partecipare all’Isola, ma una donna adulta fa più fatica ad apparire dignitosa in un contesto del genere, viene massacrata e giudicata, e io non ce la farei. E non riuscire ad affrontare la fame, a perdere l’immagine di donna tutta d’un pezzo che ho. Apprezzo chi ci riesce”, ha detto l’opinionista. Nella terza puntata la Parietti aveva attaccato Francesca Cipriani, rea di aver deciso di tornare in Italia dopo una settimana come “Polena” sull’Isola: “La verità è che tu sei andata lì sapendo cosa stavi per affrontare. Se non ha le pa**e per restare torna. È inutile che perdi tempo e fai perdere tempo agli altri. Questo qua è un lavoro fatto di carattere, è un lavoro per privilegiati. Non sei ai lavori forzati, sei in uno show televisivo”. Clicca qui per vedere il video

Nessun picco di ascolto per Alba Parietti

“Gli ascolti salgono quando fai corale i nervi dei concorrenti, che perdono il controllo per lo stress fortissimo. La fame la mortificazione e il freddo sono elementi di fortissima attrazione per il pubblico”, ha detto Alba Parietti a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma questa edizione dell’Isola dei Famosi fa fatica a decollare e di picchi d’ascolto se ne sono registrati davvero pochi. “Comunque non ci stiamo preoccupando abbastanza neanche del fatto che la povera Alba Parietti non può scrivere da settimane che con lei si ha il #piccodishare perché l’Isola è ai minimi storici di flop” e “Ma cosa dice la Parietti degli ascolti dell’Isola? non era la regina dei picchi?”, hanno ironizzato alcuni utenti su Twitter. Un chiaro riferimento alla parole della Parietti dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle: “I picchi d’ascolto li facevo tutti io, sia quando ballavo che quando discutevo con la Bruzzone o con la Lucarelli”, aveva detto ai microfoni di Ecg, il programma dell’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.



