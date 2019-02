Alberto Matano a Vieni da me/ “Non ho figli, ma i miei nipoti mi hanno cambiato”

Il volto del Tg, Alberto Matano, ospite di Vieni da me, presenta il nuovo programma di Raitre “Photoshow”, in onda dal febbraio, con cui svelerà i segreti delle immagini social. Il giornalista, ai microfoni di Caterina Balivo, però, si racconta rivelando dettagli anche della sua vita privata. Nato a Catanzaro, Alberto Matano si è trasferito a Roma per potersi realizzare come giornalista. La sua è una famiglia europea: sua sorella, infatti, vive a Milano mentre il fratello a Bruxelles. “Tutte le volte in cui ci sono due giorni di vacanza, però, ci riuniamo perchè amiamo stare in famiglia“, racconta Alberto Matano che, non avendo figli, è legatissimo ai nipoti. “Io non ho figli perchè per il momento non sono arrivati e da quando sono nati, per me è una gioia enorme e quando vado a Milano per lavoro mi riservo sempre del tempo per trascorrere del tempo con loro. Ora abbiamo un’usanza che è quella di raccontare ai bambini le nostre storie di quando eravamo piccoli. Quando non dormono e la mamma è stanca, mi chiamano e io, al telefono, racconto una storia”, spiega ancora il giornalista del Tg1.

ALBERTO MATANO: L’AMICIZIA CON LUCIANA LITTIZZETTO E GIULIANO SANGIORGI

Sono tanti gli amici che Alberto Matano ha nel mondo dello spettacolo. Una delle persone a cui è molto legato è Luciana Littizzetto. “Ci sono due persone che consulto quando devo prendere una decisione: la prima è Vincenzo Mollica e la seconda è proprio Luciana Littizzetto”. Alberto Matano, il 13 febbraio 2018, è stato eletto l’uomo più affascinante della televisione italiana. Alle sue spalle c’era proprio Salvo Sottile con cui c’è un grande rapporto d’amicizia: “Io e Salvo non abbiamo mai parlato di questa cosa. Quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che ero il più sexy, pensavo ad uno scherzo”, spiega il giornalista che ha anche un ottimo rapporto con Francesca Fialdini mentre è molto amico di Giuliano Sangiorgi: “ci siamo conosciuti tramite un amico comune, Luca Bianchini che presentava un libro e siamo diventati molto amici. Sono stato a casa sua qualche giorno fa a conoscere Stella che è una bambina meravigliosa e lo saluto perchè sta preparando il tour”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA