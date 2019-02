ALDA D’EUSANIO ASSENTE DALL’ISOLA DEI FAMOSI/ Perché non è in studio? “Ha un impegno”

Come molti hanno subito notato, e come la stessa Alessia Marcuzzi ha sottolineato, oggi Alda D’Eusanio non è presente in studio per la nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2019. La conduttrice saluta, all’inizio della puntata, Alba Parietti ma fa subito sapere “Alda non c’è perché aveva un impegno questo mercoledì e non poteva. Sarà con noi mercoledì prossimo”. Ma come mai non c’è? Qual è il motivo di questa assenza? La verità l’ha svelata Spysee poche ore fa. “Alda D’Eusanio non sarà presente in studio per partecipare all’ultima puntata di “#CR4-La Repubblica delle Donne.” si legge. La D’Eusanio ha dunque deciso di non presenziare nella diretta dell’Isola per essere in un altro programma. Come commenterà il pubblico questo gesto? Le critiche sono dietro l’angolo per lei… (Aggiornamento di Anna Montesano)

Critiche per Alda D’Eusanio

Anche Alda D’Eusanio, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha preso le difese del naufrago nip Yuri Rambaldi, attaccato da Jo Squillo e Marina La Rosa per il suo balletto hot durante i festeggiamenti per il compleanno di Stefano Bettarini. Secondo le due donne, il siparietto di Yuri era stato eccessivo nei confronti di Sarah Altobello. “A me colpisce la reazione di Jo e Marina. Era un gioco, può piacere o non piacere, però era fatta nella dimensione del gioco. Non facciamo le vecchiette moraliste”, ha esclamato la D’Eusanio in studio. Sui social, alcuni spettatori non hanno gradito l’arringa dell’opinionista: “Non capisco Alba ed Alda che difendono Yuri, onestamente” e “Spiace dirlo, ma Alba e Alda stanno dando 0 a questa #isola”, sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter. Invece, c’è chi ha apprezzato l’atteggiamento di Alda D’Eusanio: “Alda io ti voglio in tutti i programmi trash al mondo! #isola”, ha cinguettato un utente. Clicca qui per vedere il video di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio: il rapporto con Alba Parietti

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Alda D’Eusanio – 68 anni – ha rivelato di come è tornata in televisione: “Dopo l’incidente stradale che sette anni fa mi ha mandato in coma avevo detto basta. Poi Chiambretti mi ha trascinata in tv e ho riscoperto il gusto di farla, mi sono sentita tranquilla, protetta. Dopo è arrivato Sky con “Vite da copertina”. Per la prima volta mi sono sentita cercata per quella che sono”. Oltre a “#CR4 – La Repubblica delle donne” e a “Vite da copertina”, Alda è diventata anche opinionista dell’Isola dei famosi: “Ci hanno messo un mese per convincermi. Alla fine ho accettato per due motivi. Il primo: Mediaset ha riconosciuto le mie capacità. E poi per il tipo di programma: “L’isola” è un gioco duro, pieno di difficoltà. E sono queste a far uscire il vero carattere delle persone”. Sulla sua collega, Alba Parietti, ha detto: “Ci siamo incontrate per la prima volta in questa occasione. Penso che potremmo diventare amiche: lei è più sostanza che forma, anche se punta molto sulla fisicità”.



