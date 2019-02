Alessia Marcuzzi/ Look e vestiti, il web boccia l’outfit dell’Isola dei Famosi 2019

Questa sera, mercoledì 13 febbraio, Alessia Marcuzzi torna al timone della quinta puntata dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5. Domenica scorsa sui social gli spettatori non hanno apprezzato il look – firmato Versace – della conduttrice: “il vestito di Alessia è da denuncia”, “che voglia di tirare giù la maglietta ad Alessia quella scritta mezza dentro e mezza fuori mi sta mandando fuori di testa” e “I capelli da appena sveglia, la maglietta dentro il vestito, ma come CA**O TI SEI VESTITA Alessia?!”, sono alcuni dei cinguettii apparsi su Twitter. Immancabile il paragone con le sue “rivali” Barbata D’Urso e Ilary Blasi: “Outfit non da presentatrice in prima serata-.. in questo Barbara e Ilary sono sempre state più attente e di conseguenze molto più eleganti. Non mi è mai piaciuto il gusto di Alessia…”, ha scritto un utente su Instagram. La Marcuzzi, invece, sui social ha sfoggiato con orgoglio il suo outfit, come dimostrano i numerosi scatti pubblicati su Instagram

Nuovo cambio di programmazione

Ma ad Alessia Marcuzzi non basterà cambiare look per sollevare la sua Isola dei Famosi: l’ultima puntata di domenica 10 febbraio si è scontrata contro Che tempo che fa di Fabio Fazio, fermandosi a un deludente 13% di share. “Isola che fa solo il 13 % di share, in prima serata, credo che sia il segnale da parte del pubblico di prendere una pausa con questi reality … c’è bisogno di cambiamento … mi dispiace solo per la Marcuzzi che amo come presentatrice”, ha scritto una spettatrice su Twitter. Per evitare l’ennesimo scontro con Suor Angela – Che Dio ci aiuti 5 su Rai 1 – l’Isola dei famosi è stata spostata al mercoledì. Basterà per far decollare questa edizione del reality? Dopo il debutto del 24 gennaio con 3.062.000 telespettatori e il 18,27% di share, il programma ha continuato a registrate un calo degli ascolti, nonostante le due puntate in onda la domenica durante la settimana di Sanremo 2019. Per non farsi mancare nulla, ieri sera Alessia Marcuzzi è tornata in onda con Nicola Savino al timone di una nuova puntata de Le Iene Show, che riprendono l’appuntamento infrasettimanale del martedì, sospeso per tutto il mese di gennaio.

Alessia Marcuzzi: critiche sui social

Anche dopo la quarta puntata dell’Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi è stata investita da numerose critiche: “La Marcuzzi si conferma una conduttrice vergognosa . E dopo la figura di mer*a dell’anno scorso è ancora lì. Chiediamoci il perché“, “Io non so cosa abbia la Marcuzzi quest’anno, non capisce nulla, e ci sta 30 minuti per fare una frase di senso compiuto” e “La Marcuzzi riesce sempre a dire la cosa inutile al momento sbagliato“, sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter. La conduttrice è stata apprezzata dal pubblico solo quando ha attaccato Yuti Rambaldi, che ha espresso la volontà di essere nominato: “Se vuoi andartene te ne va, non chiedi di essere nominato”, ha sbottato la conduttrice.



