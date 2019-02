Alvin/ Video: “Ho perso più di un kilo”. Le difficoltà in Honduras (Isola dei famosi)

Alvin, tornato nel ruolo di inviato sull’Isola dei Famosi, continua a riscuotere successo tra il pubblico del reality di Canale 5.

“Alvin vai tu a presentare l’isola dei famosi ti prego”, “Alvin l’unico che sa fare il suo lavoro lì in mezzo” e “Per me queste isola la vince Alvin… È l unico che si salva di questo anno”, sono alcuni dei cinguettii apparsi su Twitter dopo l’ultima diretta di domenica scorsa. Nel corso della quarta puntata l’inviato ha criticato l’atteggiamento di Kaspar Capparoni, che tende a comandare il gruppo suscitando molti malumori. “Se questa è un’idea del gruppo, mi piego al volere del gruppo. Se uno interpreta tutto come un ordine è un fatto suo”, ha detto Kaspar, visibilmente infastidito, dopo un video che riassumeva la situazione. Alvin dha voluto rispondere alle parole dell’attore: “Sono cose che hai detto, credo che la percezione che hai tu di quello che fai sia diversa da quella che hanno gli altri. Sei percepito come un generale…”

Alvin in collegamento con Katia Follesa

Ogni giorno, Alvin si collega con Katia Follesa e Silvia Notargiacomo su Radio 101. Ieri l’inviato dell’Isola dei famosi ha spiegato perché lunedì ha mancato l’appuntamento con le due colleghe: “Il collegamento con il resto del mondo è mancato tra le 8 e le 17. qui a volte salta la corrente… Invece l’Isola è fatta per andare avanti qualsiasi cosa succeda, ci sono generatori a benzina…”, ha spiegato Alvin. Il simpatico presentatore ha anche spiegato di aver qualche problema con l’alimentazione in Honduras: “Io ho perso un chilo e mezzo, e soffro un po’ questo riso, cartone e pollo che mangio tutti i giorni…”. Poco fa Alvin si è nuovamente collegato con Katia e Silvia, a cui ha svelato come ha cercato di migliorare la sua alimentazione: “La comunità italiana che lavora all’Isola è composta da 130 persone… abbiamo colonizzato il resort. Ci ritroviamo a fare delle cene e abbiamo portato cose dall’Italia. Negli ultimi giorni ho mangiato cose che mi facevano sentire in Italia!“, ha detto l’inviato, svelando di aver mangiato anche del tartufo!





