Amici 18 / Anticipazioni: lite tra Rafael e Mowgly, Alessandro Casillo ancora in crisi

Chi sarà il prossimo allievo di Amici 18 a conquistare l’abita maglia verde del serale? I ragazzi iniziano a chiederselo, anche se quasi tutti sembrano d’accordo nel dire che il prossimo al serale sarà Alberto D’Urso, il cantante lirico della squadra Sparta. D’altronde, le assegnazioni di questa settimana sono davvero forti per Alberto, che dovrà portare sul palco di Amici, in occasione dello speciale in onda sabato. “Lucevan le stelle” e “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. Due brani che, secondo Giordana Angi, gli assicureranno la media del 9 e, quindi, la possibilità di accedere al serale. Alberto potrebbe però non essere l’unico ad assicurarsi questa possibilità nel corso della prossima puntata di Amici 18. Anche la nuova arrivata Ludovica potrebbe ricevere la maglia del serale.

TENSIONI TRA RAFAEL E MOWGLY, CASILLO IN CRISI

Intanto, nella scuola di Amici 18 continuano anche le tensioni. Alessandro Casillo è sempre più preoccupato a causa dell’imminente sfida che dovrà affrontare e che potrebbe costargli il posto nella scuola. Le insicurezze però aumentano a causa del colloquio avuto con Alex Britti che continua a trovare il suo modo di cantare privo di quel guizzo in più, che possa in futuro assicurargli il proseguimento di questo percorso. Tensioni anche tra ballerini nella scuola di Amici. Rafael ha da ridire su alcuni modi che Mowgly ha nei suoi confronti. Il ballerino di danza classica si sente spesso beffeggiato da lui, nonostante quest’ultimo neghi con forza questa sua impressione. Scontri anche tra la maestra Celentano e Timor Steffens proprio a causa dei due ballerini prima citati e della diversa visione della danza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA