Amici 2019, serale da marzo?/ Due prime time per Maria De Filippi: le indiscrezioni

Il serale di Amici 2019 potrebbe iniziare già da marzo, venendo trasmesso probabilmente in settimana. L’idea iniziale sarebbe questa ma ancora, non vi è la conferma ufficiale. L’indiscrezione arriva da TV Live, account su Twitter che si occupa di notizie, curiosità, programmi TV ma anche radio e musica. Il cinguettio social, ha ricevuto anche dei commenti. “Non potrebbero allungare c’è posta visto che è registrato mandandolo al sabato almeno fino alla metà di aprile e poi mettere ciao Darwin e amici mandarlo in settimana? Così canale 5 avrebbe due serate coperte dalla De Filippi. Potrebbe iniziare il venerdì alla fine delle scelte?”, si domanda Antonio. Anche Vito rimane stupito, dando una spiegazione più che plausibile sull’assegnazione delle famose maglie verdi: “Ecco spiegato perché stanno già assegnando alcune maglie…vedremo sabato cosa succederà”. Maria De Filippi sarebbe prontissima per due prime serate nello stesso momento? Questo è il principale interrogativo degli estimatori.

Il serale di Amici da marzo?

“Tolgono Amici dal porto sicuro del sabato l’ultimo programma decente che gli è rimasto? O son tutte baggianate o vogliono distruggere completamente l’azienda!”, afferma un altro utente del web, in risposta al tweet di TV Live, che ha gettato nel panico gli estimatori del talent show della rete ammiraglia di Casa Mediaset. In sostanza, Amici 2019 e C’è posta per te dovrebbero andare in onda in contemporanea da marzo. Successivamente, nel fine settimana verrà piazzata Michelle Hunziker oppure troveranno un’altra alternativa? “Io finché non vedo non credo. L’unica che al momento può andare al sabato è Amici”, conclude Vincenzo dubbioso su Twitter. Secondo Blogo invece, le sorti del palinsesto di Canale 5 sarebbero in evoluzione. Ed infatti, con l’Isola dei Famosi al mercoledì sera, si deciderà se proseguire in questa maniera e scoprire dove verrà collocato Live non è la d’Urso, slittato di circa un mese. “Di conseguenza poi si decideranno le sorti anche della prossima edizione del Grande fratello e di Amici serale, al momento non ancora posizionati”, si legge su TV Blog.

