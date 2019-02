Ariadna Romero/ Video: “Parto dopo un periodo complicato” (Isola dei Famosi)

L’Isola dei Famosi 2019 vede questa sera l’arrivo di un altro nuovo naufrago. Lei è la bellissima Ariadna Romero, la modella che molti conoscono per la storia con Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia La Notizia. Nella breve intervista rilasciata ai microfoni dell’Isola dei Famosi, Ariadna svela “Parto dopo un periodo complicato.” D’altronde, Ariadna si è lasciata da poco con Perpaolo Petrelli con il quale ha avuto un bambino che è ancora molto piccolo. La modella ammette inoltre di andare in Honduras anche per regolare un contro in sospeso. “Marco Maddaloni? Mi ha battuto in un altro reality e stavolta voglio vincere contro di lui”. Riuscirà nel suo intento? C’è da dire che Marco risulta al momento uno dei concorrenti più forti di questa edizione dell’Isola. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ARIADNA ROMERO ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi sta vedendo scendere in campo un parterre di bellezze femminili di tutto rispetto. L’entrata di Soleil Sorge sembrava aver fatto fare all’Isola decisamente il salto di qualità ma, udite udite, un’altra bellezza internazionale sta per far il suo ingresso trionfale a Playa Uva. Si tratta della trentaduenne Ariadna Romero, che nella sua vita ha fatto letteralmente girare la testa a tanti uomini. La sua presenza ancora non è confermata ma è data praticamente per certo. Lei stessa, del resto, ci ha messo del suo per dare l’imbeccata ai giornalisti, che non hanno perso tempo ma hanno fatto subito due più due. La bella Ariadna Romero, infatti, ha lasciato un post su Instagram dal significato abbastanza chiaro: “Ciao a tutti i miei fans! Vi volevo avvertire che lascerò la gestione del mio account social a un’altra persona… presto capirete presto il perché!” La risposta, lo abbiamo detto, è una sola: la partecipazione imminente all’Isola dei Famosi, dove farà risplendere tutta la sua maestosa bellezza.

DOPO I REALITY RAI SBARCA A MEDIASET

Al pubblico italiano la bella Ariadna Romero non è affatto sconosciuta, anzi. A 32 anni si può dire che la bella cubana sia un volto abbastanza noto della televisione italiana, avendo partecipato a diversi programmi di successo. Probabilmente gran parte degli appassionati la ricorderanno per la sua partecipazione in qualità di schedina a ‘Quelli che il calcio’, vista la grande passione che il nostro Paese ha per questo sport. Non solo, comunque. La showgirl si è poi trasformata in attrice grazie a uno dei nostri registi più apprezzati a livello nazionale: Leonardo Pieraccioni. Il toscano l’ha infatti voluta al sua fianco nel film ‘Finalmente la felicità’ e non fatichiamo a capirne il perché: la cubana rappresenta proprio il suo tipo ideale di donna. In seguito, Ariadna Romero ha anche fatto sentire la sua presenza in due programmi cult targati Rai come Ballando con le stelle e Pechino Express. In ultima, ma non ultima per ordine di importanza, arriva l’Isola dei Famosi.

UN FIGLIO CON PIERPAOLO PETRELLI

Nonostante Ariadna Romero abbia appena 32 anni, la sua vita sentimentale è piuttosto travagliata. Cerchiamo quindi di riassumere in poche righe quali sono stati i suoi flirt più importanti prima della partecipazione imminente all’Isola dei Famosi. Il matrimonio per lei arriva piuttosto presto, nel 2012, e si lega a uno sportivo: il cestista italiano Lorenzo Gergati. La coppia, nonostante tutte le buone intenzioni, non riesce a far decollare la loro unione e divorzia appena due anni dopo, nel 2014. Dopo la fine del suo matrimonio, Ariadna Romero ritrova la felicità con Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia la Notizia, con cui ha anche un figlio nato nel 2017 di nome Leonardo. Nonostante questo, però, la Romero non riesce a tenere in piedi nemmeno questa relazione e anche questa coppia scoppia. Al momento la bellissima modella cubana si descrive come single ma chi lo sa, magari questa nuova esperienza all’Isola dei Famosi potrà mischiare definitivamente le carte.





