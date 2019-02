Barbara d’Urso e Federica Panicucci fanno pace/ Video, ritrovata intesa: “Confermo!”

Barbara d’Urso e Federica Panicucci hanno ufficialmente fatto la pace con tanto di aneddoto durante Pomeriggio 5. La notizia “sconvolgente” è già diventata virale, con la realizzazione di simpaticissime clip per “festeggiare” la ritrovata intesa tra due delle conduttrici di punta di Mediaset. Sono anni infatti, che girano determinate voci secondo le quali le due non si sopporterebbero. La nostra Carmelita Nazionale, nel corso del suo appuntamento pomeridiano su Canale 5, parlando del famoso promo di “Live non è la d’Urso” insieme a Ronn Moss, ha proprio spiegato la clip girata con lui, vestendo i panni della celebre Brooke Logan. La conduttrice, ha rivelato di avere girato quella parte di spot, proprio sulle scale di Mediaset. In quella occasione, ha incontrato la collega e le due si sarebbero messe a scherzare insieme. In tantissimi, hanno posto l’accento su questo particolare racconto, sperando di trovare anche la conferma da parte della collega bionda che conduce ogni giorno Mattino Cinque.

Barbara d’Urso e Federica Panicucci fanno pace

Proprio in questa giornata, anche Federica Panicucci ha confermato il divertente siparietto tra lei e Barbara d’Urso. Pubblicando attraverso le Stories del suo profilo ufficiale la clip in cui parla Carmelita parla di questo episodio, la biondissima conduttrice ha descritto il video scrivendo “Confermo!”. Il tutto, seguito da una serie di emoticon che ridono a crepapelle. Tra le due quindi, è ufficialmente tornato il sereno. Ad aprire le danze di queste particolari indiscrezioni, ci aveva già pensato Panorama. Secondo l’abile penna di Francesco Canino, il colpo di scena sarebbe avvenuto poco prima di Natale, quando le due star di Canale 5 si sarebbero incrociate “per caso al primo piano dello Studio 11, dove entrambe hanno il camerino e le sartorie. “Prima o poi io e te ci dobbiamo scattare un selfie”, ha esordito a sorpresa la Panicucci, lasciando senza parole le sarte e le altre persone presenti. Tutti, ma non la D’Urso, che sorridendo ha replicato: “Certo, prima però ci prendiamo un drink e mi spieghi un po’ di cose”. Dopo questi “pettegolezzi”, Barbarella aveva affermato nel corso di una intervista, di non avere litigato con nessuno. Successivamente, la Panicucci ne aveva preso le difese parlando della polemica di John Vitale. Poi la pace shock! Eccovi, il divertente video che sancisce questa ritrovata unione tra colleghe.





© RIPRODUZIONE RISERVATA