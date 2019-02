Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme?/ “Voglio un altro figlio!”

Belen Rodriguez intervistata da Repubblica, ha avuto modo di raccontarsi a tutto tondo, anche parlando del suo ex Stefano De Martino e dell’ipotetico ritorno di fiamma immortalato tra le pagine del settimanale Chi. La bella showgirl, ha parlato di Sanremo, ironizzando sulla frase detta da Rocco Papaleo. Il conduttore del DopoFestival infatti, riguardo alla passata conduzione della kermesse musicale anche al fianco di Belen, ha confidato: “Belen mi parlò solo sul palco, perché c’era nel copione. Fuori dal palco non credo mi abbia rivolto la parola”. L’argentina oggi replica e smentisce l’attore: “L’avrà detto come battuta voglio sperare, perché non è assolutamente vero. Figuriamoci, chi mi conosce lo sa, io parlo con tutti. Per me il Festival ha rappresentato una tappa importantissima. Da tanti anni lavoro esclusivamente per Mediaset, però il Festival è il programma a cui sono più affezionata. Quando mi hanno proposto questo Sanremo Young non ho avuto dubbi”.

Belen e Stefano sono tornati insieme?

In merito alla vita privata di Belen Rodriguez con tanto di possibile ritorno di fiamma tra le braccia di Stefano De Martino, non ha confermato (ma neanche smentito). Alla domanda “Tornerà con l’ex marito?”, la showgirl dopo avere scherzato con qualcuno presente al suo fianco, ha affermato: “Sono in un momento particolare della mia vita. Tendono tutti a giudicarmi dall’esterno, lo capisco anche, è più facile no?”. Questa risposta lievemente diplomatica, lascerebbe presagire un ritorno di fiamma tra i due, dopo il divorzio ufficiale un po’ di tempo fa. Al momento il figlio, rimane comunque centrale nelle sue massime priorità, tanto da precisare: “Le priorità cambiano quando diventi madre, oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto”. In ultimo, ha confidato anche quale sarebbe il suo attuale sogno nel cassetto, parlando proprio di seria progettualità, compreso il desiderio di mettere al mondo una nuova vita: “Mi piacerebbe avere un altro figlio. Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale”.

