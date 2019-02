Benedetta Mazza e Stefano Sala/ Dasha sbotta: “tutta la mer*a che tu lanci ritorna”

Benedetta Mazza e Stefano Sala continuano ad incuriosire chi li ha seguiti nella casa del Grande Fratello Vip dove tra i due è nato un rapporto davvero speciale che ha portato i due a frequentarsi come amici anche lontano dalle telecamere. Nell’ultimo periodo c’è chi è pronto a scommettere che i due stiano insieme e chi, invece, è sicuro che, nonostante il bel rapporto, siano semplicemente amici. Nelle ultime ore, al nome di Stefano Sala è stata nuovamente accostata l’ex fidanzata Dasha Kina. La modella ucraina con cui Stefano Sala era fidanzato fino a poco tempo fa, sul proprio profilo Instagram, ha ricevuto messaggi con riferimento all’ex fidanzato. Un commento in particolare, ha scatenato la reazione di Dasha. “La vita è fatta di tante esperienze, sai”, ha scritto la modella sotto la sua ultima foto. Qualcuno, però, ha commentato così: “Sì, infatti tra tutte queste esperienze c’è anche quella di essere cornificata e fare finta di niente”. E Dasha? Ha prontamente replicato: “Immagina per un secondo che tutta la m…a che tu lanci a un altro ritorni a te… Stai ancora respirando?”.

BENEDETTA MAZZA E STEFANO SALA LONTANI?

Dopo aver dichiarato di essere mezzo fidanzato, Stefano Sala si è allontanato per un po’ dai social. Il suo rapporto con Benedetta Mazza, però, non sembra aver avuto un’evoluzione. I due, infatti, non si vedono più come prima, segno che tra i due ci sia semplicemente un rapporto d’amicizia. In questi giorni, infatti, mentre il modello è a casa con la figlia, Benedetta si sta godendo una vacanza a Parigi in compagnia di un’amica. “Una baguette, un Arco di trionfo, un tramonto. Questa regola vale sempre nella vita: la somma di alcune cose apparentemente scombinate ma insieme nel momento giusto fa sì che si generi qualcosa di sublime. Bisogna saper cogliere il momento: è lì che nasce la magia. Le coincidenze fanno cogliere il significato più profondo delle cose. Tout commence à Paris”, scrive la Mazza.

