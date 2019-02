Francesco Monte ha denunciato Domenica Live?/ Eva Henger: “Provvederò in Honduras!”

Francesco Monte è pronto ad andare avanti con le minacce che ha fatto al suo ritorno dall’Honduras contro Eva Henger ma lei non si arrende. Mentre i loro compagni di avventura sono pronti a dire la loro su quello che è successo senza più tirarsi indietro visto che si troveranno davanti ad un giudice, l’attrice è pronta ad andare oltre senza fermarsi e dalle pagine del settimanale Nuovo rilancia: “Sono pronta a denunciare Francesco Monte in Honduras”. All’epoca dei fatti la Henger voleva limitarsi a bacchettare Francesco Monte per aver messo in pericolo se stesso e gli altri naufraghi ma adesso che è stata denunciata in Tribunale non vuole più tirarsi indietro e andrà fino in fondo: “Posso denunciarlo quando voglio visto che in Honduras i reati non cadono mai in prescrizione”. A quanto pare Eva Henger è pronta a denunciarlo proprio lì dove il fatto è avvenuto e questo potrebbe avere conseguenze molto più gravi. Lo farà davvero? Lo scopriremo quando Domenica Live tornerà al suo consueto orario, forse… (Hedda Hopper)

Francesco Monte e il canna-gate sono tornati al centro dell’attenzione dopo la notifica della querela presentata dall’ex naufrago dell’Isola dei Famosi contro Eva Henger. Quest’ultima, infatti, ha annunciato di essere stata querelata per diffamazione da Francesco Monte nel corso di una puntata di Domenica Live. Oltre alla querela presentata contro la Henger che ha accusato Monte di aver fumato canne durante la permanenza in Honduras, qualcuno ha anche parlato di una querela a Domenica Live. Monte, però, smentisce e chiarisce la situazione in un’intervista rilasciata ai microfoni del giornalista Alessio Poeta per il settimanale Chi. “Io per diffamazione ho citato solo la signora Henger, tutto il resto è televisione, mi dispiace che la conduttrice del programma abbia ironizzato su una inesistente antipatia nei suoi confronti”, ha detto l’ex tronista.

FRANCESCO MONTE: “LA QUERELA CONTRO EVA HENGER PRESENTATA A MARZO 2018”

La querela è stata notificata ad Eva Henger solo poche settimane fa. Qualcuno ha pensato che Francesco Monte avesse aspettato l’inizio della nuova edizione del reality per adire le vie legali, ma a quanto pare non è così. Monte, infatti, avrebbe agisto legalmente contro Eva Henger esattamente undici mesi fa. “Canna gate? Se ne continua a parlare non per scelta mia, lo si fa in tv ed a mezzo stampa, mentre io mi limito ad aspettare. Quello che dovevo fare è stato fatto e ora mi affido solo alla giustizia. […] La querela per diffamazione nei confronti della signora Henger è datata marzo 2018 e sulla notifica, personalmente, posso farci ben poco. Qualcuno ha pensato che fosse una scelta strategica quella di farla arrivare in concomitanza con la partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma non è così”, ha spiegato a Chi. Monte ha poi spiegato di aver sofferto molto per la situazione insieme a tutta la famiglia e di essere stato danneggiato sotto ogni punto di vista. Ad aiutarlo sarebbe stata l’esperienza al Grande Fratello Vip: “mi ha permesso di farmi conoscere per quello che sono realmente e non per ciò che è stato raccontato”, ha concluso.



