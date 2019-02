GIORGIA VENTURINI SI RITIRA?/ Non sopporta Soleil Sorge (Isola dei Famosi)

Giorgia Venturini contro Soleil Sorge. L’arrivo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è passato affatto inosservato visto che sta creando non poche tensioni all’interno del gruppo dei naufraghi. In particolare a non sopportare la sua presenza è la vincitrice di Saranno Isolani. Tutto è cominciato quando durante la precedente puntata Soleil ha detto di non ricordarsi di lei, nonostante le due si fossero conosciute ad un cena di amici in comune. Al di là di questa cosa, a scatenare una nuova polemica sull’Isola è la cucchiarella di legno che i naufraghi utilizzano per girare il riso. La Venturini accortesi dell’assenza della cucchiarella di legno stuzzica Jo Squillo e Marina La Rosa dicendo: “Manca il pezzo di legno per girare il riso. L’ha preso senza chiedere permesso. A che le serve?”. Jo Squillo cerca di sedare gli animi dicendo: “quando tornerà glielo chiederai”, ma la Venturini è contrariata: “poi glielo do in testa”. La vincitrice di Saranno Isolani a quel punto cerca l’appoggio di Marina La Rosa a cui dice: ” hai capito? Ha preso il bastone di legno. A cosa le serve a sculacciare Jeremias o il pesce palla?”. La replica dell’ex concorrente del primo Grande Fratello non tarda ad arrivare: “Non lo poteva sapere…quando torna chiariremo. Lo vedi è una molto attiva”. Le parole di Marina La Rosa non sono però in linea con il pensiero della Venturini che continua ad attaccare Soleil: “E’ pesantissima, è attiva? Le togliamo le pile o le facciamo fare due turni al fuoco così si spegne subito”. La Venturini poco dopo in acqua chiede a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni dove siano finiti Soleil e Jeremias Rodriguez. Bettarini allora le risponde: “Non lo so, sono andati oltre a questi scogli” e la Venturini seccata dice: “Cosa sono andati a fare lì dietro?! Soleil esagera”. Anche Bettarini cerca di smorzare la tensione: “Non siamo mica i badanti”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Giorgia Venturini: “Sono stanca, ho la vista annebbiata”

Preoccupano le condizioni di Giorgia Venturini a L’Isola dei Famosi 2019. L’ex concorrente di Saranno Isolani nell’ultimo daytime ha mostrato le prime grandi difficoltà. Del resto la situazione è davvero critica, in particolare modo per i naufraghi de L’Isola della Ciurma dove il cibo scarseggia e le bocche da sfamare sono davvero tante. La mancanza di cibo comincia a fare brutti scherzi e a pagarne le conseguenze è proprio Giorgia Venturini che ha accusato un malore facendo preoccupare tutti i naufraghi e non solo. La ragazza comincia a mostrare i primi segni di cedimento sia fisico che emotivo. Seduta intorno al fuoco la Venturini è scoppiata in lacrime, mentre in un confessionale privato ha rivelato: “Sono stanca. Ho la vista annebbiata. E a volte vedo nero”. L’ex igienista dentale, amica di Nicole Minetti, potrebbe lasciare il gioco?

Giorgia Venturini sta male: si ritira?

“Mi sento stanca. Spesso ho anche la vista annebbiata. Vedo nero. Non ho le forze. Ho bisogno di mangiare, come tutti”. Con queste parole Giorgia Venturini ha condiviso nelle ultime ore il suo malessere all’interno della quattordicesima edizione de L’isola dei famosi. La concorrente di Saranno Isolani è in crisi: le manca il cibo e quel poco riso disponibile non riesce a sfamarla. A poco sono servite le parole di Marina La Rosa, che ha cercato di rassicurarla visto che la Venturini ha replicato dicendole: “Ho capito che è un gioco. Ma così perdi la testa”. La Venturini sembrerebbe essere arrivata al limite. A questo punto in tanti ipotizzano un ritiro della giovane durante la prossima puntata de L’isola dei Famosi 2019 in onda mercoledì 13 febbraio. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata condotta come sempre da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Lo scontro con Soleil Sorge

Al di là del crollo fisico, Giorgia Venturini in queste ultime ore ha detto la sua sull’arrivo di Soleil Sorge. La concorrente di Saranno Isolani ci è rimasta molto male quando, durante la diretta di domenica, ha salutato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che aveva già incontrato ad una cena di amici in comune. “Ho conosciuto Soleil a casa di un amico. Ci sono molto rimasta male quando ieri è arrivata e le ho detto ‘Ciao Soleil, come stai?’. E lei mi fa ‘Ciao, ci conosciamo?’. Fly down baby. Anche perché quella era casa del mio migliore amico. Quindi ci conosciamo sì” ha detto la Venturini che non si è dichiarata particolarmente felice di condividere quest’avventura con Soleil che, nonostante sia arrivata da pochi giorni, sta facendo discutere per i suoi comportamenti. La situazione è degenerata quando Soleil ha preso un mestolo per girare il riso per andare a pescare: “Lo sai come si può rendere utile? Stando buona, non alterando gli equilibri”. Anche Marina La Rosa ha notato come tra le due non ci sia particolare feeling: “Ho notato che Giorgia non prova tutta questa simpatia verso Soleil. Stiamo a vedere che succede. La competizione fra donne può essere perfida”. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!



© RIPRODUZIONE RISERVATA