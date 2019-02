Helena Christensen/ Foto in reggiseno su Instagram: 50 anni e non sentirli!

Passa il tempo per tutti ma non per Helena Christensen: la supermodella danese folgora i suoi follower su Instagram con una foto in reggiseno che ha riscosso enorme successo. Nata a Copenaghen il 25 dicembre del 1968, la fotografa è nota in tutto il mondo per la sua carriera da indossatrice: grazie al video della canzone Wicked Game di Chris Isaak, Helena è divenuta una delle supermodelle più note e richieste degli anni Novanta. Ma anche nel 2019 il suo fisico fa invidia a tantissime persone, una bellezza che ha lasciato di sasso centinaia e centinaia di fan: più di 15 mila like e quasi altrettanti commenti per Miss Danimarca 1986.

HELENA CHRISTENSEN: LA FOTO IN REGGISENO CONQUISTA INSTAGRAM

Uno scatto sensualissimo che la ritrae con un reggiseno semi-trasparente con un intrigante vedo-non-vedo e con una gonna con spacco. Lo sguardo magnetico e il fisico tonico completano un’immagine che ha mandato in estesi tutti i suoi followers. Helena Christensen si conferma una delle donne più belle del mondo: a 50 anni è la stessa modella che ha prestato volto e fisico a marchi di successo come Gianni Versace, Chanel, Thierry Mugler, Gucci, Philip Treacy, Dolce & Gabbana, Fendi. Non ci stupirebbe dunque rivederla prestissimo sulle copertine di Vogue, Elle, Mademoiselle, Harper’s Bazaar, Glamour, L’Officiel. Ricordiamo che un anno e mezzo fa, il 22 settembre 2017, è tornata in passerella alla settimana della moda di Milano per rendere omaggio a Gianni Versace nel ventennale della sua scomparsa.





