Hugh Jackman “come l’amore cambia la politica”/ Caso-Hart nel film “The Front Runner”

Su Donna Moderna una intervista all’attore Hugh Jackman che interpreta la parte del senatore americano Gary Hart nel nuovissimo film “The Front Runner”, il cui scandalo matrimoniale gli impedì di candidarsi alle elezioni presidenziali del 1988. L’attore australiano spiega le sue regole per un matrimonio perfetto, quello che ha con la moglie da 23 anni: “Siamo sempre onesti e ci diciamo tutto Non restiamo mai separati per più di due settimane, non andiamo a dormire arrabbiati”. Proprio di una relazione extraconiugale parla invece il film che uscirà nelle sale il 22 febbraio. Gary Hart era favorito nei sondaggi ma la sua relazione lo costrinse a ritirarsi: “E’ stato un punto di svolta nel rapporto tra la stampa e i politici, in quel momento abbiamo iniziato a giudicare i leader non solo in base alle loro idee pubbliche ma per la loro vita privata. Si pensi infatti al caso di JF Kennedy, che ebbe dozzine di amanti inclusa Marilyn Monroe ma che non procurò alcun scandalo. Il suo rapporto con la stampa dice è buono, si preoccupa molto di tutelare la sua privacy. Dopo aver studiato giornalismo si rese conto di non avere abbastanza capacità così si dedicò alla recitazione.

CHI ERA GARY HART

Per prepararsi al suo ruolo nel film ha conosciuto personalmente Gary Hart passando tre giorni a casa sua. Oggi ha 82 anni, l’attore dice di aver fatto molte ricerche su di lui e sul sistema politico americano. Lo scorso mese di ottobre ha compiuto 50 anni: “Per me la vita è più bella e soddisfacente che mai. Si dice che da giovani sentiamo di avere il mondo ai nostri piedi ma nel mio caso non è stato così. In passato ero molto più insicuro oggi sono consapevole del tempo che passa anche perché i figli crescono velocemente”. Le donne lo ammirano, ha più di 30 milioni di follower sui social, ma lui dice che al massimo sa cambiare una lampadina ed è un eterno indeciso e secondo la moglie quando dorme si muove così tanto che le dà sempre un sacco di calci.

