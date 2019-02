ISOLA DEI FAMOSI 2019, 5A PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Soleil accende gli animi

Sarà una serata molto movimentata quella di questa sera all’Isola dei Famosi 2019. In Honduras c’è aria di tempesta ma anche di novità da quanto sono arrivati Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Tra i due ragazzi sembra essere già scoccata la scintilla e, infatti, c’è stato un appassionato bacio durante la notte. Ma non è tutto. Soleil ha smosso gli equilibri e acceso gli animi di alcuni naufraghi che non accettano i suoi comportamenti. Più di tutti è Luca Vismara ad aver avuto da ridire sull’ex tronista di Uomini e Donne, portando Soleil ad accusarlo. “Tu sei molto studiato. In generale, nelle cose che dici, che fai” ha affermato la ragazza. In tutta risposta, Luca ha dichiarato: “Se covavi tutte queste cose, perché vedo che sei una mitragliatrice che ti sei segnato le cose… Io sono abituato a dirle subito le cose”. La lite continuerà in diretta questa sera? (Agg. di Anna Montesano)

LO SHOW È IN CRISI!

Pare che le cose per l’Isola dei Famosi 2019 non stiamo andando bene. Gli ascolti sarebbero in calo e, stando alle ultime indiscrezioni, qualcuno starebbe pensando di abbandonare lo show e non si sta parlando di naufraghi. Ecco, infatti, quanto svela Spysee: “L’Isola dei famosi” non naufraga ma.. affonda! La ruota della fortuna sembra non girar bene per il reality condotto da Alessia Marcuzzi. – e ancora – Oltre gli ascolti flop, ai naufraghi che hanno preferito ritirarsi e al ruolo delle “polene” interrotto a causa dell’incidente del Divino Otelma, oggi arrivano delle sconcertanti notizie: Spysee è in grado di rivelarvi che questa sera l’opinionista Alda D’Eusanio non sarà presente in studio per partecipare all’ultima puntata di “#CR4-La Repubblica delle Donne”. E se la D’Eusanio diserta, pare addirittura che Roberto Cenci abbandonerà il reality per dedicarsi alla nuova edizione di “Ciao Darwin 8”, lasciando la regia a Paolo Riccadonna. (Aggiornamento di Anna Montesano)

KASPAR CAPPARONI TRA I PIU’ CRITICATI

Tre galli in un pollaio forse sono troppi e uno di questi potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi 2019 proprio questa sera. Alessia Marcuzzi ha annunciato una doppia eliminazione e una di queste potrebbe riguardare uno dei personaggi più discussi, almeno dai naufraghi, di questo inizio di edizione, ovvero Kaspar Capparoni. L’attore è finito in nomination e dovrà scontrarsi con Sarah Altobello e Yuri finendo vittima del finto interesse amoroso che c’è tra i due, anche se si salvasse alla prima eliminazione, chi ci dice che riuscirà a passare indenne anche la seconda? Sia lui che Marco Maddaloni che Stefano Bettarini in questi giorni si stanno dando da fare ma non c’è posto sull’isola per tre leader, uno di questi uscirà questa sera? La seconda eliminazione potrebbe arrivare dietro un complicato gioco di salvataggi, forse questo eviterà alle stesse persone di finire al televoto? Le risposte a queste domande arriveranno solo questa sera con la messa in onda della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2019 che, a questo punto, potrebbe rimanere in onda al mercoledì sera. (Hedda Hopper)

I NOMINATI DELLA SERATA

L’Isola dei Famosi 2019 cambia ancora giorno e va in onda oggi, mercoledì 13 febbraio, in prima serata su canale 5, con la quinta puntata. Neanche l’arrivo di Stefano Bettarini e Jo Squillo prima e lo sbarco di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez hanno permesso al reality show di canale 5 di vincere la gara degli ascolti contro Che tempo che fa. Motivo che ha spinto Mediaset a cambiare il giorno della messa in onda. La quinta puntata in onda oggi, tuttavia, potrebbe regalare ad Alessia Marcuzzi e alle sue opinioniste, Alba Parietti e Alda D’Eusanio una piacevole sorpresa. Gli ultimi giorni sono stati ricchi di eventi. Oltre allo schieramento del gruppo contro Kaspar Capparoni, infatti, Soleil ha creato interessanti dinamiche. Dopo aver dichiarato il suo interesse per Bettarini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne trascorre il suo tempo con Jeremias e Yuri Rambaldi che, a sua volta, scatena la gelosia di Sarah Altobello. Per la Marcuzzi, dunque, saranno tanti gli argomenti da affrontare.

L’ARRIVO DI ARIADNA ROMERO

Una nuova naufraga sta per sbarcare sull’Isola dei Famosi 2019. In attesa di capire che fine abbiano fatto le Polene ovvero personaggi già visti che avrebbero dovuto sfidarsi ogni settimana per poter diventare concorrenti ufficiali del reality, questa sera, a sbarcare in Honduras sarà una bellezza mozzafiato come Ariadna Romero. Lanciata come attrice da Leonardo Pieraccioni nel fim “Finalmente la felicità”, Ariadna è diventata popolare partecipando anche a Pechino Express in coppia con Francesca Fioretti. La sua storia d’amore, poi finita, con l’ex velino Pierpaolo Petrelli da cui ha avuto un figlio, inoltre, è stata per diverso tempo al centro del gossip. Da questa sera, Ariadna è pronta a conquistare il cuore dei naufraghi e del pubblico. Ci riuscirà?

DUE ELMINATI IN ARRIVO

I nominati che, questa sera, rischiano di tornare a casa, sono Kaspar Capparoni, Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. Dopo aver annunciato il verdetto del televoto, Alessia Marcuzzi annuncerà una seconda eliminazione. Secondo le anticipazioni della quinta puntata, infatti, un meccanismo spietato porterà ad una seconda eliminazione. A decidere, però, chi tra i naufraghi che finiranno in nomination dovrà abbandonare l’Honduras, sarà sempre il pubblico attraverso un televoto lampo. Il meccanismo potrebbe così mettere a rischio le sorelle Mihajlovic o Luca Vismara che al momento non hanno un grosso seguito tra gli altri naufraghi o lo stesso Kaspar qualora dovesse salvarsi dalla prima nomination.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: LE QUOTE PER IL VINCITORE

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019? La finale è ancora lontana, ma gli scommettitori continuano a puntare sui concorrenti che potrebbero trionfare. Ad oggi, la favorita resta Marina La Rosa la cui vittoria è quotata a 3,50, seguita a 4,00 da Stefano Bettarini e a 5,00 da Paolo Brosio. Molto vicini anche Kaspar Capparoni (a 5,50) e Marco Maddaloni (a 6,00) mentre si gioca a 11,00 la vittoria di Jo Squillo e di Riccardo Fogli. Più lontani, a 17,00, ci sono Aaron Nielsen e Abdelkader Ghezzal. Vale 25 volte la scommessa la vittoria di Luca Vismara mentre quella delle sorelle Mihajlovic e di Sarah Altobella si gioca a 30,00. L’arrivo di Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez e Ariadna Romero, però, potrebbe cambiare tutto. L’ex corteggiatrice, in particolare, è già diventata la grande protagonista dell’Isola. Riuscirà a mettere a rischio la probabile vittoria di Marina La Rosa?



