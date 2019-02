JEREMIAS RODRIGUEZ/ Video, con Soleil parte forte, ma il suo carattere fumantino… (L’Isola dei Famosi)

Questa edizione dell’Isola dei Famosi continua a riservare sorprese al grande pubblico. Nella scorsa puntata hanno fatto il loro grande ingresso due nuovi naufraghi a Playa Uva: stiamo parlando di Jeremias Rodriguez e della bella Soleil Stasi. I due non appena hanno messo piede nell’Isola dei Famosi si sono subito attirati le antipatie del gruppo storico, che oramai è lì da circa tre settimane. Tra le più accanite, oltre a Marina La Rosa, c’è senz’altro Giorgia Venturini, che non ha risparmiato attacchi indiretti di ogni tipo alla bella Soleil. Jeremias Rodriguez, d’altra parte, appare essere leggermente cambiato rispetto a quando aveva partecipato al Grande Fratello Vip, dove sembrava essere sempre in bilico tra un attacco di rabbia e una crisi isterica. Sulle spiagge dorate di Playa Uva, il fratello di Belen e Cecilia (con cui ha condiviso il GF) si dedica a escursioni assieme alla bella Soleil, che dopo un iniziale interessamento verso il maturo Stefano Bettarini, pare aver virato decisamente rotta nei confronti del giovane Jeremias. Che sia amore?

JEREMIAS RODRIGUEZ, IL MESSAGGIO DI CECILIA

Appena è venuta a sapere della partecipazione del fratellino all’Isola dei Famosi, tutta la famiglia Rodriguez ha fatto i salti di gioia. Oramai noi italiano abbiamo imparato a conoscerli e sappiamo bene quanto questa famiglia argentina sia legata e molto passionale. Immancabile, quindi, è arrivato il messaggio social di una delle due sorelle: quella meno famosa, Cecilia. Sul social network che sta andando di più da qualche anno a questa parte, ossia Instagram, la bella Cecilia ha scritto un messaggio di incoraggiamento al suo fratellino Jeremias: “Caro Hermanito, questa è una delle foto preferite che ci ritrae insieme… ora stai per iniziare questa nuova avventura e io direi che bisogna subito dare il via… vai padroneeeee!” E, in effetti, il burbero Jeremias Rodriguez al Grande Fratello si era comportato proprio da padrone, alzando spesso la voce e uscendo fuori di testa più di una volta all’interno della trasmissione. Speriamo davvero che il giovane argentino non si ripeta anche in quest’altro reality show italiano ma che, invece, Soleil lo calmi.

TANTI FLIRT PER IL NAUFRAGO

Jeremias Rodriguez è uno che con le donne ci sa fare, eccome. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip il giovane argentino non ha perso tempo e, come un’ape, è passato da un fiore all’altro senza sosta. La prima ‘vittima’ ha cadere nella sua tela di ragno è stata un’imprenditrice italiana, Ilaria Coletto. I due davanti all’opinione pubblica sembravano andare d’amore e d’accordo, ma il buon Jeremias poco più tardi è stato beccato in flagrante con la tronista Rossella Intellicato, facendo andare per aria quella relazione così ‘seria’. Dopo la Intellicato Jeremias Rodriguez si è dato da fare e non ha perso tempo: al suo fascino argentino sono cadute Sara Battisti, Giulia Salemi e addirittura Aida Yespica, di molti anni più grande di lui e con la quale aveva condiviso lo show del Grande Fratello Vip. Adesso che è a Playa Uva, Soleil Stasi gli è subito caduta fra le braccia, suscitando un intenso chiacchiericcio tra gli altri naufraghi. E’ proprio il caso di dirlo: Jeremias, che gli fai alle donne? Qui il daytime del giorno 19.





