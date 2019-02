JESSICA MAZZOLI CHI E’/ L’ex compagna di Morgan: “Io ho amato solo lui!”

Galeotto fu X Factor per Jessica Mazzoli e Morgan, recentemente apparso in tv per duettare con Achille Lauro a Sanremo 2019 e atteso come ospite a CR4 La Repubblica delle donne. La con l’ex compagna storia d’amore nacque durante la quinta edizione del talent show, lei era una concorrente, lui uno dei giudici. Si sono innamorati e, dopo qualche mese, hanno dato il benvenuto alla piccola Lara, ultima figlia del cantante, che oggi ha 6 anni. All’inizio tutto sembrava andare per il meglio tra Morgan e la sua dolce metà. Lo testimoniavano le interviste e le apparizioni televisive, durante le quali i due si dicevano felici e innamorati. Contrariamente alle aspettative, invece, la coppia ha retto per pochi mesi dopo la nascita della bambina. In base a quanto Jessica ha sempre sostenuto, il motivo della rottura sarebbe imputabile alla scarsa presenza del padre nella vita di Lara, sia affettivamente che economicamente. Gli attacchi della Mazzoli all’ex compagno sono stati oggetto dell’attenzione generale sin dal momento dell’ufficializzazione della separazione, quando lei, nonostante fosse apparsa vicino a Morgan anche nel periodo del suo ricovero all’ospedale di Monza per abuso di farmaci, decise affidare a un post su Facebook uno sfogo chiarificatore. Jessica spiegava che il compagno non era riuscito a liberarsi di quei “demoni” contro cui lottava e, per questo motivo, lei aveva deciso di allontanarsi da lui.

JESSICA MAZZOLI, EX COMPAGNA DI MORGAN E MADRE DI SUA FIGLIA

La scelta è stata molto criticata dai fan del cantante, profondamente delusi dal comportamento della madre di Lara. Da quel momento Jessica Mazzoli, beccatasi le critiche più dure, ha deciso di allontanarsi dalle scene e dai riflettori, soprattutto per proteggere sua figlia. Ha scelto Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia, per tornare in TV, dopo tanto silenzio, lo scorso dicembre. La Mazzoli ha raccontato alla ballerina partenopea ex concorrente di Amici di Maria De Filippi tutte le fasi della sua storia d’amore con Morgan, dal suo arrivo a X-Factor, a quel primo bacio la sera dell’eliminazione della concorrente, alla nascita di Lara, nel 2012. Ed è proprio di lei che parla con la Boccia: “Lara è in tutte le canzoni che scrivo, è la mia linfa vitale”. La figlia di Morgan ha dovuto affrontare fin da subito la difficile situazione che ha interessato i suoi genitori, nonostante mamma Jessica faccia di tutto per non farle pesare l’assenza del padre, a cui sembrerebbe somigliare molto. Sul rapporto tra Morgan e sua figlia Lara preferisce evitare i dettagli, ma quando parla del suo ex compagno chiarisce di aver “amato una sola persona, Marco. Io da allora non ho più trovato una persona che mi potesse far innamorare. Io ho amato solo lui”.

“MORGAN HA VISTO SUA FIGLIA DUE VOLTE IN SEI ANNI”

A distanza di circa un mese, Jessica torna di nuovo davanti le telecamere, questa volta scegliendo Domenica Live. È il 27 gennaio 2019 e con Barbara D’Urso i toni della Mazzoli sembrano essere più aspri nei confronti di Morgan rispetto alle parole pronunciate a Rivelo. “Ha visto la figlia solo due volte da quando è nata”, afferma Jessica. La prima sarebbe stata quando Lara aveva 8 mesi. La seconda quando aveva tre anni e mezzo. A nulla sono servite le speranze che il frontman dei Bluevertigo si ravvedesse, quanto meno sul rapporto con sua figlia. Jessica ha richiesto l’affido esclusivo della bambina e, a suo parere, l’ex compagno si sarebbe presentato in tribunale solo per preservare la sua immagine pubblica, non per affetto nei confronti di Lara. “Questo Natale voleva vedere sua figlia, ma poi non si è presentato”, aggiunge l’ex concorrente di X Factor, che aggiunge un pensiero a questo racconto. Secondo lei Morgan avrebbe avanzato questa richiesta sotto consiglio del suo avvocato, con il solo scopo di “tenere buona” la piccola Lara di fronte alla richiesta di sua madre dell’affido esclusivo. La storia diventa ancora più fitta di intrighi quando Jessica rivela di aver ricevuto addirittura dei ricatti dall’ex compagno, il quale le avrebbe proposto dei lavori musicali in cambio del suo silenzio. L’intervento della Mazzoli a Domenica Live si è concluso con una chiara e lapidaria frase rivolta al padre di sua figlia, probabilmente pronunciata con la speranza di smuovere qualcosa in lui: “Lara esiste”.



