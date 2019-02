Jo Squillo / Video, attacca Yuri dopo il topless: il web non ci sta! (Isola dei Famosi 2019)

Anche Jo Squillo è finita al centro delle polemiche dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019. La showgirl non ha infatti gradito lo spettacolino piccante realizzato da Yuri Rambaldi e Sarah Altobello per il compleanno di Stefano Bettarini e per questo motivo, nel corso dell’ultima settimana, ha chiesto a tutti i naufraghi di riunirsi e discutere di quanto accaduto. A supportarla in questa impresa anche Marina La Rosa, che come lei ha arricciato il naso di fronte alla coreografia realizzata dai due naufraghi, al posto dello spogliarello già concordato. Ma per entrambe è arrivata una stoccata inattesa: Alda D’Eusanio le ha infatti bacchettate per il solo fatto di aver trasformato un gesto di natura goliardica in un qualcosa da condannare. “Era un gioco può piacere o non piacere, può essere un po’ forte, però si vedeva che era fatto in una totale dimensione del gioco”. Ma come hanno reagito i social di fronte alla sua presa di posizione?

Jo Squillo bacchetta Yuri, ma il pubblico non ci sta

Il pubblico dell’Isola dei Famosi 2019, pur non schierandosi apertamente dalla parte di Yuri Rambaldi e Sarah Altobello, ha scelto di bacchettare Jo Squillo, rea di aver creato un caso su una vicenda che, probabilmente, non meritava tutto questo interesse. Inoltre, alcuni utenti hanno sottolineato una serie di incongruenze tra quanto affermato e quanto realizzato in Honduras dalla conduttrice, paragonando il suo chiacchieratissimo topless allo spettacolo goliardico di Rambaldi. “#ISOLA ma Jo Squillo che si scandalizza perché Yuri a fatto quel.spettacolino ? Ma lei che sta in topless allora!!!”, “Marina La Rosa divenuta famosa come gatta morta e Jo Squillo che gira in topless si scandalizzano per un balletto? Ma andate a cag* #isola”. Ma a scatenare i commenti anche la sua idea di unirsi a Marina La Rosa per sottolineare la volgarità di quel mancato striptease: “Mamma mia che bigottone quelle due #isola #Marina #JoSquillo”, “Poverine Marina e Jo Squillo, pensavano di avere l’apporto dallo studio e invece sono passate dalla parte del torto #Isola”.

La prima naufraga in topless: “Mi sono sentita bene”

È di Jo Squillo il primo topless dell’Isola dei Famosi 2019. Nel bel mezzo di un momento di relax, incurante delle telecamere attorno a lei e della presenza degli altri concorrenti, la naufraga ha abbandonato il suo bikini per tuffarsi nell’azzurro del mare dell’Honduras. “Mi sono sentita bene, mi sono sentita parte di questo bellissimo benessere naturale – ha confermato la concorrente dopo aver raggiunto il confessionale – L’acqua ti ridà il senso, quindi sono rinata”. La showgirl e presentatrice ha scelto di accompagnare la sua performance senza veli con un motivetto, uno show realizzato di getto tra gli sguardi attoniti di un gruppo di naufraghi. E nel pubblico sono in molti a pensare che il suo sia uno dei personaggi più interessanti di questa edizione assieme a quello di Marina La Rosa, Kaspar Capparoni e Paolo Brosio. Riuscirà a tirare fuori il meglio di sé in vista della puntata di stasera? Qui il video del suo balletto senza reggiseno.



