KASPAR CAPPARONI, ELIMINATO?/ Supererà la doppia eliminazione? (Isola dei Famosi)

L’attore, per la seconda volta, deve affrontare il televoto. Questa volta, però, Kaspar rischia di uscire definitivamente dal programma, ora è al televoto con Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. I due giovani sono riusciti a salvarsi anche durante la nomination di domenica, durante cui venne eliminata Grecia Colmenares. Probabilmente il fatto che Sarah e Yuri si siano molto avvicinati durante il reality potrebbe aver aumentato le loro possibilità di rimanere di più nel programma. Questa, però, non sarà l’unica eliminazione della serata. I naufraghi dovranno sostenere un’eliminazione lampo e vedranno sbarcare in Honduras un nuovo naufrago, la modella Ariadna Romero. (Agg. Camilla Catalano)

L’APPELLO DI NINO FORMICOLA

Kaspar Capparoni è uno dei personaggi più discussi dell’Isola dei Famosi 2019. L’attore, dopo la prima settimana durante la quale ha conquistato la fiducia di parte del gruppo, continua a perdere consensi al punto da essere finito nel mirino soprattutto degli altri uomini. In particolare, a puntare il dito contro di lui sono Marco Maddaloni, Ghezzal e Aaron Nielsen che considerano il suo atteggiamento dispotico. A detta degli altri concorrenti, infatti, Kaspar si comporterebbe come se fosse il capo del gruppo, dettando leggi e regole. “Mi pare un accesso. Se questa è un’idea del gruppo, mi piego al volere del gruppo. Se uno interpreta tutto come un ordine è un fatto suo”, si è difeso Capparoni che, però, nel corso della scorsa puntata, è stat ripreso anche da Alessia Marcuzzi che lo ha invitato a correggere i suoi modi.

KASPAR CAPPARONI: L’APPELLO DI NINO FORMICOLA PER SALVARLO

Deciso, sicuro di sè, determinato e pronto ad arrivare fino in fondo: Kaspar Capparoni ha tutte le carte in regola per vincere l’Isola dei Famosi 2019, ma dovrà superare la nomination contro Sara e Yuri per continuare la sua avventura in Honduras. Per cercare di convincere il pubblico a salvarlo, è sceso in campo anche Nino Formicola. Il vincitore della scorsa edizione del reality, ai microfoni di Mattino Cinque, ha rivolto un appello al pubblico per salvare Kaspar dalla nomination. “Sull’isola bisogna andare a pescare, bisogna fare la legna, sennò si muore di fame. Lui si sta dando da fare e vedo in lui il nuovo Raz Degan – ha spiegato Formicola che ha poi aggiunto – “Per questo faccio un appello a chi mi ha seguito e votato nella scorsa edizione: salvate Kaspar Capparoni”. I telespettatori ascolteranno Nino Formicola?

IL CONFRONTO CON PAOLO BROSIO

Dopo la scorsa puntata, a cercare un confronto con Kaspar Capparoni per cercare di riunire il gruppo è stato Paolo Brosio. Il giornalista cerca di far capire all’attore come, spesso, i suoi modi siano esagerati. “Qui è questione di sopravvivenza”, dice l’attore. Brosio, però, gli consiglia di dosare le proprie energie per non mettere in pericolo la propria salute. Consiglio che Kaspar non accetta. “Io ti ho detto quello che penso. Sei te che cerchi d’imporre sempre la tua volontà”, dice Brosio. “Io ti sto dicendo la mia o dev’essere a senso unico?”, replica Kaspar. “Tu puoi fare quello che vuoi, però, non devi prendere un consiglio come una critica. Io te lo dico perchè ti conosco da tanti anni e ti considero un amico. Per questo ti dico di dosare le tue energie”, conclude Brosio. Capparoni, però, è sicuro di poter affrontare tutto e di conoscere i propri limiti. Cliccate qui per vedere il video.



